Участники автопробега «Машина времени» покорили раллийную трассу «Симбирский тракт»

Все восемь экипажей автопробега «Машина времени» успешно преодолели первую часть своего уникального путешествия через пять российских регионов и добрались до Ульяновска, где стартовала спортивная программа мероприятия. Участники проехали 830 километров пути за рулем автомобилей Changan.

Стартовав в Москве от редакции издания «Российская газета», блогеры и журналисты, которые принимают участие в спортивно-туристическом автопробеге «Машина времени», добрались до города Ульяновска. В столице одноименного российского региона автомобилисты получили уникальную возможность выйти на трассу «Симбирский тракт», которая является этапом чемпионата страны по ралли-рейдам. Заезды были организованы по зимнему грунту на резине без шипов, длина одного круга трассы составила около 20 километров, скорость была ограничена 70 км/ч, в случае превышения гонщики получали штрафные секунды. Каждый из представителей экипажа по очереди примерил на себя роли штурмана и пилота.

Арбитрами соревнований выступили судьи высшей категории, которые работают на этапах чемпионата России по ралли-рейдам.

Организаторы сделали небольшое ограничение по скорости, но она комфортная, и все равно ребята говорят, что цепляли брустверы, поэтому трасса получилась хорошая, рабочая. Павел Миронов судья всероссийской высшей категории

Заезды на трассе «Симбирский тракт» прошли за рулем четырех полноприводных автомобилей марки Changan, это два пикапа Hunter plus и два больших кроссовера CS 95 New. Все автомобили выдержали тяжелые испытания раллийной трассой и продолжили путь в рамках пробега «Машина времени».

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Идея этого пробега – совместить обычный автопробег с не экстремальными, но с боевыми условиями, чтобы для наших пилотов это было интересно и чтобы они под каким-то другим углом посмотрели, на что способны наши автомобили. Виктор Кобзев директор департамента маркетинга Changan Motor Rus

В моторы автомобилей участников пробега залито моторное масло компании Sintec, которая является партнером автопробега. Специалисты компании внимательно контролируют характеристики масла прямо по ходу ездовых испытаний.

«Мы будем отбирать пробы, в дальнейшем проанализируем их в независимой лаборатории и по итогам выпустим адекватный отчет, где покажем, как масло изменяло свои характеристики в течение вот таких достаточно непростых относительно гражданского применения условий. Роман Сокуев руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants

Участники автопробега «Машина времени» продолжили свой путь по российским регионам, 16 февраля они прибыли в столицу Республики Мордовия город Саранск, в котором продолжили спортивную программу, в ходе которой провели очередные дорожные испытания, и туристические. Участники посетили целый ряд исторических мест республики.