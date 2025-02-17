Автопробег ×
  • Участники автопробега «Машина времени» покорили раллийную трассу «Симбирский тракт»

Участники автопробега «Машина времени» покорили раллийную трассу «Симбирский тракт»

17.02.2025 88 0 0

Все восемь экипажей автопробега «Машина времени» успешно преодолели первую часть своего уникального путешествия через пять российских регионов и добрались до Ульяновска, где стартовала спортивная программа мероприятия. Участники проехали 830 километров пути за рулем автомобилей Changan.

Стартовав в Москве от редакции издания «Российская газета», блогеры и журналисты, которые принимают участие в спортивно-туристическом автопробеге «Машина времени», добрались до города Ульяновска. В столице одноименного российского региона автомобилисты получили уникальную возможность выйти на трассу «Симбирский тракт», которая является этапом чемпионата страны по ралли-рейдам. Заезды были организованы по зимнему грунту на резине без шипов, длина одного круга трассы составила около 20 километров, скорость была ограничена 70 км/ч, в случае превышения гонщики получали штрафные секунды. Каждый из представителей экипажа по очереди примерил на себя роли штурмана и пилота.

Арбитрами соревнований выступили судьи высшей категории, которые работают на этапах чемпионата России по ралли-рейдам.

Организаторы сделали небольшое ограничение по скорости, но она комфортная, и все равно ребята говорят, что цепляли брустверы, поэтому трасса получилась хорошая, рабочая.
Павел Миронов
судья всероссийской высшей категории

Заезды на трассе «Симбирский тракт» прошли за рулем четырех полноприводных автомобилей марки Changan, это два пикапа Hunter plus и два больших кроссовера CS 95 New. Все автомобили выдержали тяжелые испытания раллийной трассой и продолжили путь в рамках пробега «Машина времени».

1 / 2
2 / 2

Идея этого пробега – совместить обычный автопробег с не экстремальными, но с боевыми условиями, чтобы для наших пилотов это было интересно и чтобы они под каким-то другим углом посмотрели, на что способны наши автомобили.
Виктор Кобзев
директор департамента маркетинга Changan Motor Rus

В моторы автомобилей участников пробега залито моторное масло компании Sintec, которая является партнером автопробега. Специалисты компании внимательно контролируют характеристики масла прямо по ходу ездовых испытаний.

«Мы будем отбирать пробы, в дальнейшем проанализируем их в независимой лаборатории и по итогам выпустим адекватный отчет, где покажем, как масло изменяло свои характеристики в течение вот таких достаточно непростых относительно гражданского применения условий.
Роман Сокуев
руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants

Участники автопробега «Машина времени» продолжили свой путь по российским регионам, 16 февраля они прибыли в столицу Республики Мордовия город Саранск, в котором продолжили спортивную программу, в ходе которой провели очередные дорожные испытания, и туристические. Участники посетили целый ряд исторических мест республики.

авто и общество автопробег
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Штрафы за нарушение ПДД с января 2025 года: что изменилось Все слышали, что с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон № 490-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Этот закон внес поправки в КоАП, которые ввели новые штрафы за нарушение ПДД и измени... 188 0 0 17.02.2025
Статьи / Практика Черная и белая магия: что такое колдун, или механический регулятор тормозных усилий Современный автомобилист при слове «колдун» всерьез задумается о магии, а вот лет 20 назад никому не нужно было пояснять, что речь идет о механическом регуляторе тормозных усилий. Однако ска... 760 1 2 15.02.2025
Статьи / Суперкары Революция спустя 60 лет эволюции: как Chevrolet Corvette наконец стал среднемоторным суперкаром На восьмое поколение Chevrolet Corvette, впервые показанное в апреле 2019 года, публика отреагировала, скажем так, по-разному. Несмотря на то, что автомобиль изначально задумывался среднемот... 2102 3 0 13.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68158 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23703 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15179 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
9 Авторынок Ослабевшая Audi идёт в лакшери-сегмент вслед за DS и Jaguar
3 Купе Революция спустя 60 лет эволюции: как Chevrolet Corvette наконец стал среднемоторным суперкаром
3 Кроссовер Новая российская марка Tenet скоро выведет на рынок первый кроссовер
Новые комментарии
Change privacy settings