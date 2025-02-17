Участники автопробега «Машина времени» покорили раллийную трассу «Симбирский тракт»

Стартовав в Москве от редакции издания «Российская газета», блогеры и журналисты, которые принимают участие в спортивно-туристическом автопробеге «Машина времени», добрались до города Ульяновска. В столице одноименного российского региона автомобилисты получили уникальную возможность выйти на трассу «Симбирский тракт», которая является этапом чемпионата страны по ралли-рейдам. Заезды были организованы по зимнему грунту на резине без шипов, длина одного круга трассы составила около 20 километров, скорость была ограничена 70 км/ч, в случае превышения гонщики получали штрафные секунды. Каждый из представителей экипажа по очереди примерил на себя роли штурмана и пилота.
Арбитрами соревнований выступили судьи высшей категории, которые работают на этапах чемпионата России по ралли-рейдам.
Организаторы сделали небольшое ограничение по скорости, но она комфортная, и все равно ребята говорят, что цепляли брустверы, поэтому трасса получилась хорошая, рабочая.
Заезды на трассе «Симбирский тракт» прошли за рулем четырех полноприводных автомобилей марки Changan, это два пикапа Hunter plus и два больших кроссовера CS 95 New. Все автомобили выдержали тяжелые испытания раллийной трассой и продолжили путь в рамках пробега «Машина времени».
Идея этого пробега – совместить обычный автопробег с не экстремальными, но с боевыми условиями, чтобы для наших пилотов это было интересно и чтобы они под каким-то другим углом посмотрели, на что способны наши автомобили.
В моторы автомобилей участников пробега залито моторное масло компании Sintec, которая является партнером автопробега. Специалисты компании внимательно контролируют характеристики масла прямо по ходу ездовых испытаний.
«Мы будем отбирать пробы, в дальнейшем проанализируем их в независимой лаборатории и по итогам выпустим адекватный отчет, где покажем, как масло изменяло свои характеристики в течение вот таких достаточно непростых относительно гражданского применения условий.
Участники автопробега «Машина времени» продолжили свой путь по российским регионам, 16 февраля они прибыли в столицу Республики Мордовия город Саранск, в котором продолжили спортивную программу, в ходе которой провели очередные дорожные испытания, и туристические. Участники посетили целый ряд исторических мест республики.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться