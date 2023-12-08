Уникальную транспортную технику можно будет увидеть на VR-прогулке по Музею Транспорта Москвы

19 декабря Музей Транспорта Москвы представит на Международном форуме «ЦИФРОВАЯ ТРАНСПОРТАЦИЯ» VR-экскурсии, где любой желающий сможет совершить виртуальную прогулку по постоянной экспозиции. Уникальная возможность будет представлена широкой общественности впервые.

Физическая возможность посмотреть на уникальные транспортные экспонаты появится только в конце 2024 года. Сейчас здание, где разместят постоянную экспозицию музея, – бывший гараж для грузовых машин Константина Мельникова, находится на реставрации, ему возвращают исторический облик.

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На виртуальной экскурсии можно будет увидеть 53 транспортных средства, включая автобусы, троллейбусы, трамвайные вагоны, грузовые и легковые автомобили, машины спецтехники и даже метровагоны. Участники смогут также познакомиться с полноразмерными макетами транспорта Москвы, который уже утрачен: это двухэтажный троллейбус ЯТБ-3, первый столичный омнибус Daimler-Marienfelde 1905 года и автобус Leyland GH6, на котором москвичи передвигались в 1924 году.

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Благодаря передовым цифровым технологиям участники форума смогут ознакомиться с постоянной экспозицией Музея Транспорта Москвы и уникальным историческим транспортом столицы уже 19 декабря.

Площадки Музея Транспорта Москвы:

Павильон №26 ВДНХ «Транспорт СССР»

В павильоне №26 ВДНХ «Транспорт СССР» музей проводит временные выставки, где представляет коллекцию транспортных средств, проводит лекции и мастер-классы для детей.

Выставочное пространство музея на Северном речном вокзале

В здании Северного речного вокзала музей представляет выставочно-экспозиционное пространство для кросс-культурных коммуникаций и художественных высказываний. Инсталляции демонстрируются в зале ожидания для всех гостей СРВ.

Выставочное пространство музея на Южном речном вокзале

На первой выставке «Москва-река пассажирская» музей в хронологическом порядке представляет ключевые события в истории освоения реки – от сооружения Водоотводного канала в XVIII веке до запуска электрических водных судов в XXI веке.

Московский метрополитен

В метро музей представляет проект «Станция Музейная», в рамках которого на станциях, в вестибюлях и переходах регулярно появляются плакаты, специально созданные художниками, иллюстраторами и дизайнерами, на актуальные темы для транспортной отрасли всего мира.

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