Уникальную транспортную технику можно будет увидеть на VR-прогулке по Музею Транспорта Москвы

Физическая возможность посмотреть на уникальные транспортные экспонаты появится только в конце 2024 года. Сейчас здание, где разместят постоянную экспозицию музея, – бывший гараж для грузовых машин Константина Мельникова, находится на реставрации, ему возвращают исторический облик.
На виртуальной экскурсии можно будет увидеть 53 транспортных средства, включая автобусы, троллейбусы, трамвайные вагоны, грузовые и легковые автомобили, машины спецтехники и даже метровагоны. Участники смогут также познакомиться с полноразмерными макетами транспорта Москвы, который уже утрачен: это двухэтажный троллейбус ЯТБ-3, первый столичный омнибус Daimler-Marienfelde 1905 года и автобус Leyland GH6, на котором москвичи передвигались в 1924 году.
Благодаря передовым цифровым технологиям участники форума смогут ознакомиться с постоянной экспозицией Музея Транспорта Москвы и уникальным историческим транспортом столицы уже 19 декабря.
Площадки Музея Транспорта Москвы:
- Павильон №26 ВДНХ «Транспорт СССР»
В павильоне №26 ВДНХ «Транспорт СССР» музей проводит временные выставки, где представляет коллекцию транспортных средств, проводит лекции и мастер-классы для детей.
- Выставочное пространство музея на Северном речном вокзале
В здании Северного речного вокзала музей представляет выставочно-экспозиционное пространство для кросс-культурных коммуникаций и художественных высказываний. Инсталляции демонстрируются в зале ожидания для всех гостей СРВ.
- Выставочное пространство музея на Южном речном вокзале
На первой выставке «Москва-река пассажирская» музей в хронологическом порядке представляет ключевые события в истории освоения реки – от сооружения Водоотводного канала в XVIII веке до запуска электрических водных судов в XXI веке.
- Московский метрополитен
В метро музей представляет проект «Станция Музейная», в рамках которого на станциях, в вестибюлях и переходах регулярно появляются плакаты, специально созданные художниками, иллюстраторами и дизайнерами, на актуальные темы для транспортной отрасли всего мира.
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