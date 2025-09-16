Классика ×
  • Уникальный Lamborghini Pregunta 1988 года с мотором от Diablo продадут на аукционе

Уникальный Lamborghini Pregunta 1988 года с мотором от Diablo продадут на аукционе

16.09.2025 165 0 0

Pregunta — последний Lamborghini, созданный до того, как итальянская компания была поглощена концерном Volkswagen. Дизайн Pregunta вдохновлён французским истребителем Dassault Rafale, сегодня его формы завораживают не меньше, чем четверть века назад. 10 октября Lamborghini Pregunta будет продан на аукционе Broad Arrow Zoute Concours в Бельгии, его оценочная стоимость составляет 2 500 000 — 3 500 000 евро.

В 1990-х компания Lamborghini переходила из рук в руки: разработка Pregunta началась ещё в эпоху Chrysler, а премьера состоялась в октябре 1998 года на Парижском автосалоне, всего через месяц после того, как Lamborghini вошла в состав концерна Volkswagen и была передана на попечение Audi. Разработка Lamborghini Pregunta была поручена французскому кузовному ателье Heuliez, которое тогда возглавлял Марк Дешам, до этого работавший в Bertone.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Pregunta — это не просто концепт, а полнофункциональный прототип, с его помощью которого Lamborghini хотела представить, каким мог бы быть наследник флагманского суперкара Diablo. От Diablo единственному экземпляру Pregunta достались подвеска и силовой агрегат, а вот углепластиковый кузов и салон были сделаны с чистого листа.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Как видно по картинкам, качество сборки Pregunta не везде идеальное, а общее состояние машины на сегодняшний день можно охарактеризовать как довольно потрёпанное, заметны следы старения и естественного износа. Пробег машины на сайте аукционного дома Broad Arrow не указан, но известно, что её эксплуатация была эпизодической и довольно щадящей. Ателье Heuliez продало Pregunta частному владельцу в 2008 году, который несколько раз участвовал на уникальном суперкаре в различных фестивалях и ралли экзотических автомобилей, последнее обслуживание в спецподразделении Lamborghini он проходил в 2021 году, и вот теперь выставлен на продажу.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Кузов Pregunta окрашен в тот же серый матовый цвет, что и истребитель Dassault Rafale. Верхний центральный воздухозаборник задаёт силуэт крыши, которая является съёмной — две боковые половинки из поликарбоната укрывают седоков от дождя. Наружных зеркал нет, их заменяют камеры, изображения с которых транслируются на мониторы в салоне.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Двухместный салон Pregunta ничем не напоминает Diablo, здесь своя очень замысловатая на вид передняя панель с формульным приборным экраном Magneti Marelli, в оснащение входят навигационная система, мощная аудиосистема Alpine и атмосферная оптоволоконная подсветка. Кресла напоминают на вид авиационные и оснащены четырёхточечными ремнями безопасности.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Расположенный продольно за салоном 5,7-литровый атмосферный V12 оснащён изготовленной на заказ выхлопной системой Quicksilver из нержавеющей стали, его максимальная отдача — 537 л.с. и 605 Нм. Вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую МКП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — 333 км/ч.

1 / 2
2 / 2

На смену Diablo, как известно, в итоге пришла модель Murcielago, ну а Pregunta так и осталась в единственном экземпляре, который, к счастью, дожил до наших дней. Возможно, новый хозяин захочет вложить в него сверх цены ещё пару миллионов евро, чтобы довести до идеального состояния. Компания Lamborghini наверняка с радостью ему в этом поможет. Ателье Heuliez, к слову, сегодня больше нет, оно было ликвидировано в 2013 году.

спортивные авто авторынок суперкары классика Lamborghini
