Уникальный Lamborghini Pregunta 1988 года с мотором от Diablo продадут на аукционе

В 1990-х компания Lamborghini переходила из рук в руки: разработка Pregunta началась ещё в эпоху Chrysler, а премьера состоялась в октябре 1998 года на Парижском автосалоне, всего через месяц после того, как Lamborghini вошла в состав концерна Volkswagen и была передана на попечение Audi. Разработка Lamborghini Pregunta была поручена французскому кузовному ателье Heuliez, которое тогда возглавлял Марк Дешам, до этого работавший в Bertone.
Pregunta — это не просто концепт, а полнофункциональный прототип, с его помощью которого Lamborghini хотела представить, каким мог бы быть наследник флагманского суперкара Diablo. От Diablo единственному экземпляру Pregunta достались подвеска и силовой агрегат, а вот углепластиковый кузов и салон были сделаны с чистого листа.
Как видно по картинкам, качество сборки Pregunta не везде идеальное, а общее состояние машины на сегодняшний день можно охарактеризовать как довольно потрёпанное, заметны следы старения и естественного износа. Пробег машины на сайте аукционного дома Broad Arrow не указан, но известно, что её эксплуатация была эпизодической и довольно щадящей. Ателье Heuliez продало Pregunta частному владельцу в 2008 году, который несколько раз участвовал на уникальном суперкаре в различных фестивалях и ралли экзотических автомобилей, последнее обслуживание в спецподразделении Lamborghini он проходил в 2021 году, и вот теперь выставлен на продажу.
Кузов Pregunta окрашен в тот же серый матовый цвет, что и истребитель Dassault Rafale. Верхний центральный воздухозаборник задаёт силуэт крыши, которая является съёмной — две боковые половинки из поликарбоната укрывают седоков от дождя. Наружных зеркал нет, их заменяют камеры, изображения с которых транслируются на мониторы в салоне.
Двухместный салон Pregunta ничем не напоминает Diablo, здесь своя очень замысловатая на вид передняя панель с формульным приборным экраном Magneti Marelli, в оснащение входят навигационная система, мощная аудиосистема Alpine и атмосферная оптоволоконная подсветка. Кресла напоминают на вид авиационные и оснащены четырёхточечными ремнями безопасности.
Расположенный продольно за салоном 5,7-литровый атмосферный V12 оснащён изготовленной на заказ выхлопной системой Quicksilver из нержавеющей стали, его максимальная отдача — 537 л.с. и 605 Нм. Вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую МКП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — 333 км/ч.
На смену Diablo, как известно, в итоге пришла модель Murcielago, ну а Pregunta так и осталась в единственном экземпляре, который, к счастью, дожил до наших дней. Возможно, новый хозяин захочет вложить в него сверх цены ещё пару миллионов евро, чтобы довести до идеального состояния. Компания Lamborghini наверняка с радостью ему в этом поможет. Ателье Heuliez, к слову, сегодня больше нет, оно было ликвидировано в 2013 году.
