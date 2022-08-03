Уникальный, «лабораторный» суперкар Jaguar XJR-15 из лихих 90-х продадут на аукционе

Один из 27 выпущенных дорожных экземпляров Jaguar XJR-15 с атмосферным V12 станет одним из ценнейших лотов аукциона RM Sotheby’s, что пройдёт в калифорнийском Монтерее с 18 по 20 августа. Оценочная стоимость машины составляет 1 200 000 — 1 400 000 долларов.

90-е годы прошлого века были для Jaguar действительно лихими: на фоне двух побед прототипов XJR-9 и XJR-12 в Ле-Мане (в 1988 и 1990 годах) британская марка устремилась в высшую лигу дорожных суперкаров и в итоге подарила миру XJR-15 и XJ220. Обе модели разрабатывались при участии гоночной команды Tom Walkinshaw Racing (TWR), но если многострадальный XJ220 всё-таки был по большей части заводским продуктом, то проект XJR-15 практически полностью курировала TWR, хотя формальным производителем была дочерняя компания JaguarSport.

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Jaguar XJR-15 — это, по сути, производная гоночных прототипов XJR-9 и XJR-12, в этой модели использованы многие детали и технические решения ле-мановских машин, но вся конструкция была оптимизирована для использования на дорогах общего пользования, при этом из 50 выпущенных в период с 1990 по 1992 год экземпляров дорожных версий было только 27, остальные предлагались в трековой спецификации.



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Дорожный XJR-15 получил перекроенный по сравнению с гоночными родственниками карбон-кевларовый монокок, посадка пилота и единственного пассажира стала более удобной. Подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» (передняя — типа пуш-род) была перенастроена под более мягкий ход. Доработанный компанией Cosworth 6,0-литровый атмосферный V12 выдаёт довольно скромные даже по меркам начала 90-х 456 л.с., но благодаря низкой снаряженной массе (1050 кг) XJR-15 обладает очень достойной динамикой: разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с, а максимальная скорость превышает 340 км/ч. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» с рычагом переключения под правую руку, ведущие колёса — задние.



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Подготовленный к продаже на аукционе RM Sotheby’s экземпляр носит неофициальное название Japan Study Car, так как долгое время находился во владении инженера команды Nismo Racing и использовался им для различных технических экспериментов в области гибридных силовых установок и аэродинамики. В 2015 году реставраторы мастерской Bespoke Motors в Австралии вернули машине заводское стоковое состояние, то есть, по сути, обнулили его жизненный путь в Японии, с тех пор пробег суперкара составил всего 1535 км.



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Кузов окрашен в заводской тёмно-синий цвет и покрыт защитной прозрачной плёнкой. Все панели находятся в идеальном состоянии, а салон — ровно такой, каким его задумали в TWR, с интегрированными в кокпит ковшами и закреплёнными на подголовниках наушниками для переговоров. Современных удобств нет от слова совсем, стёкла в дверях не опускаются, для вентиляции и коммутации с внешним миром есть маленькие треугольные форточки.



Перед продажей автомобиль прошёл полное ТО с заменой технических жидкостей, в кондиционере заменён хладагент, в корзине сцепления установлены новые композитные диски, на двигателе замены ремни, прокладки, свечи — итого было проделано работ на 20 000 долларов. В комплекте с машиной идёт набор экспериментальных деталей от прежнего японского владельца, в том числе альтернативный задний обтекатель вместе с матрицей для его изготовления.

