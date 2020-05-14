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  • Вирусная распродажа: сразу два Jaguar XJ220 с маленьким пробегом выставлены на аукцион

Вирусная распродажа: сразу два Jaguar XJ220 с маленьким пробегом выставлены на аукцион

14.05.2020 195 0 0

Легендарный и одновременно скандально известный суперкар 90-х — Jaguar XJ220 — был выпущен тиражом менее 300 экземпляров и давно стал музейной редкостью, но сейчас появилась редкая возможность стать владельцем такого автомобиля, причём в состоянии практически нового.

 

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ожидания резкого спада в мировой экономике рынок экзотических автомобилей стало лихорадить: многие коллекционеры опасаются, что стоимость раритетов начнёт падать, и коллекционирование надолго потеряет экономический смысл. В общем, в продаже стали одна за одной появляться так называемые «консервы», то есть машины в идеальном состоянии с околонулевым или очень небольшим пробегом, которые рассматривались в качестве хорошей долгосрочной инвестиции. Речь идёт как о массовых, но заслуживающих внимания моделях, вроде Audi V8 и BMW 325iX, так и о редких спорткарах, вроде Ferrari F50 и Lancia Hyena.

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Jaguar XJ220 относится ко второй категории, то есть машина редкая и дорогая. Работа над ней началась ещё в середине 80-х на пике популярности раллийной группы В, но после запрета группы ягуаровский суперкар переформатировался в исключительно дорожную машину, с широким распластанным кузовом и огромными свесами. Прототип, дебютировавший в 1988 году на выставке в Бирмингеме, имел полный привод и 6,2-литровый двигатель V12, но серийная версия, которая увидела свет в 1992-м, оказалось заднеприводной и с 3,5-литровой «битурбошестёркой» (550 л.с., 644 Нм) в паре 5-ступенчатой МКП.

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Упрощение конструкции и потеря «горшков» сильно огорчили многих заказчиков, внесших предоплату на стадии прототипа, и в результате Jaguar совместно с гоночной командой Tom Walkinshaw Racing построили только 281 экземпляр этой модели (согласно официальным данным Jaguar, в других источниках говорится о 283 машинах) из запланированных 350. Распродать всю партию не помогли ни сногсшибательный дизайн, ни выдающиеся технические характеристики, благодаря которым Jaguar XJ220 считался самым быстрым серийным автомобилем в мире (3,9 с до «сотни», максимальная скорость — 343 км/ч) и даже попал в книгу рекордов Гиннеса.

Так или иначе, но XJ220 стал значимой вехой в истории марки Jaguar и достойным экспонатом самой изысканной автомобильной коллекции. Хотите такой? Пожалуйста! Американская компания Daniel Schmitt & Co. из города Сент-Луис, штат Миссури, торгующая классическими автомобилями, выставила на eBay экземпляр 1994 года выпуска цвета Le Mans Blue с номером шасси 220618, у которого на одометре всего 1929 км. На момент выходя нашей публикации за эту великолепную машину давали всего 495 900 долларов, хотя продавец утверждает, что её потенциал — более 10 млн долларов. В доковидные времена, возможно, так и было, а теперь вряд ли — торги закончатся в воскресенье, тогда и узнаем, насколько всё стало плохо на рынке раритетов.

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Не успеваете подкопить нужную сумму к воскресенью? Ничего страшного! В октябре RM Sotheby's будет распродавать в Элкхарте, штат Индиана, знаменитую Elkhart Collection, принадлежавшую обанкротившемуся бизнесмену Наджибу Хану, и в ней также значится Jaguar XJ220 — на сей раз 1993 года выпуска цвета Spa Silver с номером шасси 220686. Пробег у него чуть более внушительный — 6822 км, зато есть сертификат подлинности Jaguar Heritage, полученный в 2016 году. В общем, не менее достойный вариант, находящийся в безупречной кондиции.

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