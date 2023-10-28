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Универсал Skoda Superb следующего поколения: новые изображения

28.10.2023 679 1 0

На этой неделе были опубликованы официальные скетчи чешского флагмана новой генерации. Благодаря им у нас есть возможность рассмотреть все особенности внешнего вида автомобиля.

Модель Superb появилась в современной линейке чешского бренда в 2001 году. Она была построена на платформе Volkswagen Group B5, которую также использовали Audi A4 c заводским индексом 8D b Volkswagen Passat пятого поколения. Сегодня на конвейере уже третье поколение автомобиля, которое представили в начале 2015 года на специальном мероприятии в Праге, а весной 2019 года Superb получил лёгкий рестайлинг. Уже совсем скоро состоится премьера новой генерации, и опубликованные несколько дней назад рисунки позволяют оценить характер перемен во внешнем виде автомобиля.    

Рендер нового Skoda Superb Combi

 

Летом этого года мы делали рендеры лифтбека, и во многом наши ожидания совпадают с представленным не скетчах автомобилем. Универсал же является более интересным, так как получит оригинальную заднюю часть. Он будет построен на базе нового универсала Volkswagen Passat, премьера которого состоялась в конце лета. Разумеется, Шкода получит фирменную переднюю часть с широкой многоугольной решёткой радиатора и угловатыми фарами, очень похожими на нынешнее поколение Superb. Бампер будет сделан достаточно строгим, у него узкий воздухозаборник во всю ширину и U-образный хромированный молдинг. Боковины полностью идентичны новому Пассату, сзади же появятся угловатые фонари с пунктирной линией светодиодных габаритов, которые не будут объединены перемычкой, в отличие от того жа Пассата.

Рендер нового Skoda Superb Combi

Суперб четвёртого поколения получит доработанную платформу MQB с приставкой Evo. Длина универсала увеличится на 40 мм и составит 4902 мм, высота достигнет 1482 мм (+5 мм), при этом ширина автомобиля станет меньше предыдущей генерации на 15 мм — 1849 мм. Расстояние между осями при этом не изменилось и составляет 2841 мм. Моторная гамма по-прежнему будет включать бензиновые двигатели (1.5 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 либо 204/265 л.с. соответственно) и турбодизель 2.0 TDI на 150 или 193 л.с. Будет и подзаряжаемый гибрид iV с бензиновым 1.5 TSI общей мощностью 204 л.с. С ним в паре идёт 6DSG, остальным же версиям положена 7-ступенчатая роботизилованная коробка передач. Кроме того, у Суперба будет отличный от Пассата интерьер, официальные фото которого уже были опубликованы ранее.   

Новый Volkswagen Passat Variant
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Новый Volkswagen Passat Variant
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Новый Volkswagen Passat Variant
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Мировая премьера новинки состоится 2 ноября.

Skoda Superb нынешнего поколения
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Skoda Superb нынешнего поколения
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Skoda Superb нынешнего поколения
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Напомним, в начале этого месяца показали Skoda Kodiaq нового поколения.

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1 комментарий
28.10.2023 22:23
Papirus

Неужели в Европе еще нормальные движки остались? Респект.

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