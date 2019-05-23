Семейство Skoda Superb после рестайлинга пополнилось «кроссовером» и гибридом

Семейство Skoda Superb после рестайлинга пополнилось «кроссовером» и гибридом

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Презентация обновлённого Суперба прошла в Братиславе в рамках Чемпионата мира по хоккею, спонсором которого является Skoda. Вместе с флагманом марка также представила свой первый массовый электрокар.
 

Модель Skoda Superb актуального, третьего, поколения выпускают с 2015 года. Поначалу лифтбек и универсал пришлись по нраву покупателям: например, в 2016-м Суперб установил рекорд на европейском рынке – клиентам передано 85 879 машин. Однако затем спрос начал снижаться. Так, в прошлом году по всему миру было реализовано 138 100 автомобилей, что на 8,5% меньше, чем в 2017-м. Рестайлинг призван оживить продажи, ведь он принес аж две новые версии. Впрочем, обо всём по порядку.

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Skoda Superb iV
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Skoda Superb iV
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Skoda Superb iV
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Skoda Superb iV

Главная премьера – гибридный Superb iVс возможностью подзарядки от электросети. iV – это новый суббренд Шкоды, под ним будут выпускать все электрифицированные модели марки. Буква i, по мнению маркетологов, должна вызывать ассоциации со словами «инновационный» (innovative) и «интеллектуальный» (intelligent). Буква V – vehicle, то есть «автомобиль». Силовая установка Superb iV досталась от родственного Volkswagen Passat GTE, в нее входят 156-сильный бензиновый 1.4 TSI, 115-сильный электромотор, батарея ёмкостью 13 кВт*ч и шестиступенчатая коробка DSG. Только на электротяге гибрид может проехать 55 километров (по циклу WLTP), с использованием бензина – 850 км без дозаправки. При этом гибридный Суперб получил генератор звука – он нужен, чтобы пешеходы могли слышать автомобиль, когда тот передвигается в электрическом режиме. Кстати, гибридная установка «съела» грузовое пространство Skoda Superb iV: у лифтбека объем багажника равен 485 л (на 140 л меньше, чем у стандартной модели), у универсала – 510 л (-150 л). Объем бензобака сократили с 66 до 50 л.

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Skoda Superb Laurin & Klement
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Skoda Superb Laurin & Klement

Благодаря прежним утечкам фото, мы уже знаем, что дизайн у Суперба сильно не изменился: у модели другие бамперы и противотуманки, фары «примкнули» к увеличившейся в размерах радиаторной решетке, задние фонари теперь с динамическими поворотниками. На корме красуется хромированная плашка, при этом с багажной двери исчезла эмблема Шкоды, вместо нее – надпись с названием бренда. Сами фары – полностью светодиодные матричные (впервые для Skoda), у них несколько режимов работы, конфигурация луча меняется в зависимости от погодных и дорожных условий. Новый обвес сделал Superb чуточку крупнее: длина лифтбека выросла до 4869 мм (+8 мм по сравнению с предшественником), универсала – до 4862 мм (+6 мм). Колесная база прежняя – 2841 мм.

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Skoda Superb Laurin & Klement
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Skoda Superb Laurin & Klement
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Skoda Superb Laurin & Klement

В салоне стало больше хрома, кресла и дверные подлокотники могут быть отделаны кожей и алькантарой с контрастной прострочкой. Для роскошной версии Laurin & Klement (L&K) за доплату предлагаются передние сиденья с вентиляцией и функцией массажа. Под фальшполом багажника появился органайзер. Еще из нового оборудования: «прогнозирующий» круиз-контроль (Predictive Cruise Control), который, благодаря камере на лобовом стекле и данным навигатора, определяет ограничения скорости и повороты на маршруте; система Emergency Assist для многополосных дорог, она автоматически остановит машину на обочине в экстренном случае. Кроме того, у Superb теперь есть новый электромеханический усилитель тормозов и аэродинамические заслонки задней подвески.

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Skoda Superb Spotline
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Skoda Superb Spotline

У «традиционного» Суперба двигатели прежние: в Европе рестайлинговое семейство предложат с бензиновыми 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с. или 272 л.с.), дизелями 1.6 TDI (120 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.). Коробки – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатая DSG (в зависимости от мотора).

К «заряженному» Superb Sportline (отличается декором и спортивной подвеской с заниженным на 10 мм дорожным просветом) и топ-версии L&K присоединился кросс-универсал Scout. «Внедорожная» модификация была у модели предыдущего поколения, но тогда она называлась Outdoor.

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Skoda Superb Scout
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Skoda Superb Scout
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Skoda Superb Scout
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Skoda Superb Scout
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Skoda Superb Scout

Новый Superb Scout имеет защитный пластиковый обвес по периметру кузова, дорожный просвет увеличен на 15 мм, есть металлическая защита двигателя и система выбора режима вождения Driving Mode Select с настройки для езды по бездорожью. Опционально доступна адаптивная подвеска Dynamic Chassis Control адаптивное шасси. «Кроссовер» предложат только с полным приводом и только с самыми мощными моторами – с 272-сильным TSI и 190-сильным TDI, оба сочетаются с 7DSG.

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Skoda Citigo-e iV
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Skoda Citigo-e iV

Вместе с обновленным Супербом Skoda показала и свой первый массовый электрокар. «Зеленая» версия появилась у компакта Citigo, ее полное имя — Citigoe iV. Переднеприводный хэтч оснащен 83-сильным электродвигателем (210 Нм) и батареей емкостью 36,8 кВт*ч (отметим, у родственного VW e-up! аккумулятор слабее). Запас хода – 256 км (по циклу WLTP). Используя кабель CCS и 40-киловаттную станцию быстрой зарядки, «заправить» ситикар на 80% можно всего за час. От обычной домашней станции на полную зарядку уйдет 12 часов 37 минут.

Обновленный Skoda Superb с ДВС и электрический Citigo выйдут на европейский рынок до конца текущего года. Гибрид Superb iV поступит в продажу в начале 2020-го. Впрочем, в России ни электрокар, ни plug-in не появятся.

 

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