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UPEC открыла производство моторных масел в Китае

22.01.2025 63 0 0

Блендинговая компания United Petrochemicals (UPEC) запустила проект по выпуску высокотехнологичных масел в Китайской народной республике.

Открытие производства за пределами Российской Федерации дополнило существующую технологическую площадку UPEC, действующую в городе Обнинск Калужской области. Расширение географии блендинговой компании продиктовано высоким спросом в КНР на продукцию и все более популярный запрос на российскую экспертизу. Производственный проект в провинции Шаньдун станет частью масштабной программы расширения географии и сотрудничества United Petrochemicals с зарубежными партнерами.

Китайский рынок автомобилей с ДВС, вопреки частому заблуждению, далек от стагнации и продолжает активное развитие, несмотря на рост популярности и тренд на электромобили. По различным оценкам экспертов, экспорт автомобилей, собранных в КНР, составит более 5 млн единиц в 2025 году, что существенно больше, чем годом ранее. В то же время мы наблюдаем повышенный интерес азиатских партнёров к высокотехнологичным автомаслам и видим, что производителям масел, локализованным в Китае, доступны лучшие компоненты от мировых лидеров. Наша команда успешно завершила масштабный технологический аудит более десяти контрактных блендеров Китая. Кроме того, до конца 2025 года мы планируем запустить аналогичный проект в одной из стран Ближнего Востока, где сегодня также зафиксирован повышенный спрос на продукцию для автомобильного сегмента.
Виталий Горский
директор по развитию UPEC

Планируемый объем выпуска новой площадки UPEC в КНР после выхода производства на полную мощность составит порядка 5 тысяч тонн. Основной территорией реализации смазочных материалов смазочных материалов станет внутренний рынок Китая.

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Китай технологии авто и технологии
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