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  • UPEC в несколько раз увеличит выпуск фасованных смазочных материалов

UPEC в несколько раз увеличит выпуск фасованных смазочных материалов

26.04.2024 36 0 0

Обнинский технопарк United Petrochemicals (UPEC) более чем в два с половиной раза нарастил выпуск розничных упаковок моторных масел и охлаждающих жидкостей.

Кратный рост объемов фасовки стал возможен благодаря модернизации производства и применению современного оборудования.

В рамках реализации действующей программы технического обновления на блендинговой площадке UPEC запущена новая высокопроизводительная линия мощностью 2400 канистр в час. Технологическое оборудование позволяет повысить скорость налива продукции в 4,0-литровые канистры в два, а в 5,0-литровые – в три раза.

Уникальная особенность новой линии – высокопроизводительная система очистки, позволяющая в течение нескольких минут произвести перенастройку линии для перехода с выпуска одной продукции на другую.

Оборудование последнего поколения выпущено одним из ведущих западноевропейских производителей. Его отличает не только надежность и производительность, но и высочайшая точность дозировки и налива любых жидкостей до одного грамма.
Евгений Осипов
технический директор UPEC

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