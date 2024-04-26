UPEC в несколько раз увеличит выпуск фасованных смазочных материалов

Кратный рост объемов фасовки стал возможен благодаря модернизации производства и применению современного оборудования.
В рамках реализации действующей программы технического обновления на блендинговой площадке UPEC запущена новая высокопроизводительная линия мощностью 2400 канистр в час. Технологическое оборудование позволяет повысить скорость налива продукции в 4,0-литровые канистры в два, а в 5,0-литровые – в три раза.
Уникальная особенность новой линии – высокопроизводительная система очистки, позволяющая в течение нескольких минут произвести перенастройку линии для перехода с выпуска одной продукции на другую.
Оборудование последнего поколения выпущено одним из ведущих западноевропейских производителей. Его отличает не только надежность и производительность, но и высочайшая точность дозировки и налива любых жидкостей до одного грамма.
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