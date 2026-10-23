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«Упрощённый» Geely Coolray показал свой новый интерьер

23.10.2026 1679 0 0
«Упрощённый» Geely Coolray показал свой новый интерьер

Паркетнику Geely с атмосферным мотором достался салон в стиле «престижной» турбоверсии. Более доступный кросс также изменился внешне. А вот технику, по предварительным данным, менять не стали.

Ранее на этой неделе компания Geely раскрыла внешность модернизированного кроссовера Binyue Super Edition для Китая. Теперь же опубликованы официальные изображения интерьера, плюс появились дополнительные фото и видео с обликом паркетника. Напомним, что в других странах кросс известен как Geely Coolray, у нас еще представлены его аналоги под брендом Belgee. Версия Super Edition – самая доступная на домашнем рынке (к ней ближе наш «просто» Belgee X50), она оснащается атмосферником. А более дорогой вариант с оригинальным дизайном и турбомотором в Китае ныне зовется Geely Binyue L (в России это актуальный Geely Coolray и Belgee X50+).

Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
2 / 4
Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Рестайлинговый Geely Binyue Super Edition обрел переднюю панель от местной «эльки». От «престижного» кроссовера ему также достались карты дверей, виртуальная приборка на 8,8 дюйма и мультимедийная система с планшетом диагональю 14,6 дюйма (у прежнего Super Edition мультимедиа с дисплеем размером 8 или 12,3 дюйма). Под центральными дефлекторами обдува версии попроще теперь тоже расположен ряд физических кнопок. Заменили кресла, в салоне также появились другие материалы отделки.

Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
1 / 4
Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
2 / 4
Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
3 / 4
Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
4 / 4

Тоннель у Binyue Super Edition тоже новый, с собственной компоновкой. В его основании имеется площадка, на которую можно положить, например, телефон (но беспроводная зарядка такому кроссоверу так и не положена). Подстаканники теперь спрятаны под крышкой.

Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Что же касается экстерьера, то рестайлинг принес Geely Binyue Super Edition другую радиаторную решетку. Она больше, чем у дореформенного кроссовера, а вместо черных горизонтальных «штрихов» на ней красуются сдвоенные вертикальные плашки, покрытые хромом. Паркетник также получил новый передний бампер, на заднем появились серебристые накладки. Кроме того, изменен дизайн 17-дюймовых дисков.

Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
2 / 3
Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Начинка, по предварительным данным, прежняя. Geely Binyue Super Edition предложен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 мощностью 122 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Привод только передний.

Дореформенный Geely Binyue Super Edition
Дореформенный Geely Binyue Super Edition
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Дореформенный Geely Binyue Super Edition
Дореформенный Geely Binyue Super Edition
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Дореформенный Geely Binyue Super Edition
Дореформенный Geely Binyue Super Edition
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Geely Binyue L
Geely Binyue L
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Geely Binyue L
Geely Binyue L
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Geely Binyue L
Geely Binyue L
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В продажу обновленный Geely Binyue Super Edition поступит 27 октября.

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