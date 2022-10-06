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Согласно результатам исследования, в III квартале 2022 года наибольший спрос на новые грузовики и с пробегом демонстрировали Москва и Московская область. На долю столичной агломерации пришлось 13,8% от спроса на новые грузовики по стране. На рынке грузового транспорта с пробегом доля составила 16,8% от общего спроса в РФ.
Высокий покупательский интерес к грузовикам с пробегом в III квартале 2022 года отмечен также в Краснодарском крае, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростовской области.
Новой грузовой техникой в период с июля по сентябрь 2022 года активно интересовались в Татарстане, Челябинской области, Нижегородской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Наиболее популярные модели новых грузовиков в III квартале 2022 года
В сегменте новых грузовиков на Авито Авто наибольшим спросом пользуется китайская техника: в топ-5 самых востребованных вошли 3 модели из Поднебесной. При этом отечественная техника также остается популярной: модели бренда КамАЗ стабильно занимают свое место в рейтинге наиболее популярных грузовиков.
Самой востребованной моделью в сегменте новых грузовиков на Авито Авто стал Shacman (Shaanxi) X3000. На долю модели приходится 7,1% спроса на новые грузовики на платформе.
На долю Shacman (Shaanxi) F3000 и КамАЗ 43118 пришлось по 2% от общего спроса на новые грузовики на Авито Авто.
Также в рейтинг самых востребованных моделей в сегменте новых грузовиков вошел КамАЗ 65115. На долю модели пришлось 1,5% от общего спроса на новые грузовики на Авито Авто. Замыкает топ-5 самых популярных моделей в III квартале Shacman (Shaanxi) SX33186T366 с долей спроса 1,3%.
Топ-5 моделей по спросу на новые грузовики, III квартал 2022 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля спроса модели в сегменте
|Shacman (Shaanxi)
|X3000
|7,1 %
|Shacman (Shaanxi)
|F3000
|2 %
|КамАЗ
|43118
|2 %
|КамАЗ
|65115
|1,5 %
|Shacman (Shaanxi)
|SX33186T366
|1,5 %
Грузовики с пробегом: самые востребованные модели в III квартале 2022 года
По данным экспертов Авито Авто, в III квартале спрос на грузовики с пробегом вырос на 5,9% по сравнению со II кварталом этого года.
Отечественные бренды набирают популярность на рынке грузовиков с пробегом. Так, наиболее популярными моделями в период с июля по сентябрь 2022 года стали КамАЗ 55111 и КамАЗ 65115. На долю каждой из этих моделей пришлось по 1,4% спроса на грузовики с пробегом на Авито Авто.
На долю Hyundai HD78 и ГАЗ 3307 пришлось по 1,2% спроса на грузовики с пробегом на платформе, и эти модели также входят в топ-5 самых востребованных.
Замыкает топ-5 наиболее популярных моделей грузовиков с пробегом ГАЗ Валдай с долей спроса 1,1%.
Топ-5 моделей по спросу на рынке грузовиков с пробегом, III квартал 2022 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля спроса модели в сегменте
|КамАЗ
|55111
|1,4 %
|КамАЗ
|65115
|1,4 %
|Hyundai
|HD78
|1,2 %
|ГАЗ
|3307
|1,2 %
|ГАЗ
|Валдай
|1,1 %
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