В Авито Авто назвали самые популярные грузовики в III квартале. Спрос на модели с пробегом вырос на 5,9%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о сегменте грузового транспорта на площадке в III квартале 2022 года. На Авито Авто спрос на новые грузовики и технику с пробегом распределился в III квартале следующим образом: 43% спроса пришлось на новый грузовой транспорт, 57% – на грузовики с пробегом. По данным экспертов, спрос на грузовики с пробегом на Авито Авто в июне-сентябре вырос на 5,9% по сравнению со II кварталом этого года.

Реклама Avito.ru ​

Согласно результатам исследования, в III квартале 2022 года наибольший спрос на новые грузовики и с пробегом демонстрировали Москва и Московская область. На долю столичной агломерации пришлось 13,8% от спроса на новые грузовики по стране. На рынке грузового транспорта с пробегом доля составила 16,8% от общего спроса в РФ.



Высокий покупательский интерес к грузовикам с пробегом в III квартале 2022 года отмечен также в Краснодарском крае, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростовской области.

Новой грузовой техникой в период с июля по сентябрь 2022 года активно интересовались в Татарстане, Челябинской области, Нижегородской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Наиболее популярные модели новых грузовиков в III квартале 2022 года

В сегменте новых грузовиков на Авито Авто наибольшим спросом пользуется китайская техника: в топ-5 самых востребованных вошли 3 модели из Поднебесной. При этом отечественная техника также остается популярной: модели бренда КамАЗ стабильно занимают свое место в рейтинге наиболее популярных грузовиков.

Самой востребованной моделью в сегменте новых грузовиков на Авито Авто стал Shacman (Shaanxi) X3000. На долю модели приходится 7,1% спроса на новые грузовики на платформе.

На долю Shacman (Shaanxi) F3000 и КамАЗ 43118 пришлось по 2% от общего спроса на новые грузовики на Авито Авто.

Также в рейтинг самых востребованных моделей в сегменте новых грузовиков вошел КамАЗ 65115. На долю модели пришлось 1,5% от общего спроса на новые грузовики на Авито Авто. Замыкает топ-5 самых популярных моделей в III квартале Shacman (Shaanxi) SX33186T366 с долей спроса 1,3%.

Топ-5 моделей по спросу на новые грузовики, III квартал 2022 г., вся Россия, Авито Авто

Бренд Модель Доля спроса модели в сегменте Shacman (Shaanxi) X3000 7,1 % Shacman (Shaanxi) F3000 2 % КамАЗ 43118 2 % КамАЗ 65115 1,5 % Shacman (Shaanxi) SX33186T366 1,5 %

Грузовики с пробегом: самые востребованные модели в III квартале 2022 года

По данным экспертов Авито Авто, в III квартале спрос на грузовики с пробегом вырос на 5,9% по сравнению со II кварталом этого года.

Отечественные бренды набирают популярность на рынке грузовиков с пробегом. Так, наиболее популярными моделями в период с июля по сентябрь 2022 года стали КамАЗ 55111 и КамАЗ 65115. На долю каждой из этих моделей пришлось по 1,4% спроса на грузовики с пробегом на Авито Авто.

На долю Hyundai HD78 и ГАЗ 3307 пришлось по 1,2% спроса на грузовики с пробегом на платформе, и эти модели также входят в топ-5 самых востребованных.

Замыкает топ-5 наиболее популярных моделей грузовиков с пробегом ГАЗ Валдай с долей спроса 1,1%.

Топ-5 моделей по спросу на рынке грузовиков с пробегом, III квартал 2022 г., вся Россия, Авито Авто

Бренд Модель Доля спроса модели в сегменте КамАЗ 55111 1,4 % КамАЗ 65115 1,4 % Hyundai HD78 1,2 % ГАЗ 3307 1,2 % ГАЗ Валдай 1,1 %

Читайте первыми наши новости в Телеграм-канале https://t.me/AvitoLive