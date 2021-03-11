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  • В BMW намерены обновить 8 series в следующем году: первое изображение

В BMW намерены обновить 8 series в следующем году: первое изображение

11.03.2021 207 0 0

Баварский автомобиль получит подкорректированную внешность и «освежённую» моторную линейку.

 

Продажи BMW в Европе в целом идут неплохо: в течение последних нескольких лет динамика была преимущественно положительная. Однако 2020-ый «подкосил» многих, в том числе и баварскую марку. Так, по итогам прошлого года дилеры реализовали на старосветском рынке в общей сложности 673 724 машины, что на 18,3% меньше, чем в 2019-ом. Если сравнить этот показатель с результатами «большой немецкой тройки», то окажется, что бренд не сумел обогнать Mercedes-Benz (749 162 шт., -17,4%), но оставил позади Audi (601 844 шт., -18,8%).

На фото: BMW M850i xDrive Coupe

Актуальная версия BMW 8 series появилась на рынке в 2018-ом. Теперь компания готовится к обновлению модели: доказательством тому являются недавно пойманные в ходе дорожных испытаний замаскированные прототипы «посвежевших» BMW 8 series Coupe и Gran Coupe. При этом плёнка скрыла только переднюю часть и корму двух- и четырёхдверных машин, так что, судя по всему баварцы пока решили остановиться на фейслифтинге.

Официальных изображений посвежевшей модели пока нет, так что у художников есть возможность пофантазировать на эту тему. Свой вариант обновлённой «двухдверки» 8 series представил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, «посвежевшее» купе получит новую головную оптику с фарами более узкой формы. Иной вид также могут получить светодиодные дневные ходовые огни (похожие – у BMW 5 series). Также обновлённому автомобилю достался новый бампер с другими воздухозаборниками.

На фото: салон BMW M850i xDrive Coupe

Ожидается, что у всех переживших обновление версий модели будет новая светящаяся надпись сзади, а также изменённый задний бампер. Кроме того, у клиентов будет доступ к пакету «M Sport», который окажется стандартным для всех версий, а не доступным в виде опции. Ещё баварцы могут «освежить» модели салон и пополнить список её базового оборудования.

Рендер обновлённого купе BMW 8 series

По данным испанского издания, сама линейка двигателей обновлённой версии BMW 8 series останется неизменной, однако у моторов, возможно, будет иная максимальная отдача и крутящий момент. Кроме того, у «движков» будет снижен расход топлива и объём выбросов CO2 в атмосферу. Сообщается также, что в гамме будет так называемый «мягкий гибрид»: «битурбомотор» V8 объёмом 4,4 литра снабдят 48-вольтовым «электродовеском».

Предполагается, что баварская марка представит «посвежевшие» двух- и четырёхдверки BMW 8 series в конце текущего года, а уже в марте 2022-го начнутся их продажи. Отметим, коммерческий жизненный цикл актуальной модели продлится до 2025 года. Цены на обновлённые автомобили пока не объявлены. Стоимость нынешней версии Coupe в России стартует с отметки 7,61 млн рублей, а покупка Gran Coupe обойдётся минимум в 7,29 млн рублей.

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