В Чувашии выберут лучшего таксиста России. Главный приз – автомобиль

В борьбе за победу участникам предстоит преодолеть три тура. Водители сдадут тест на знание ПДД, закона о такси, основ оказания первой медпомощи и достопримечательностей России. На практике участники будут соревноваться между собой в формате гоночных дуэлей. Третьим туром станет творческий конкурс. Финалисты должны креативно рассказывать о национальных и культурных особенностях регионов.
Победителя определят по итогам всех трех туров на основании заработанных баллов. Участник, занявший первое место, получит звание Лучшего водителя такси в России, 150 тысяч рублей и новый автомобиль. За второе место – 100 тысяч, а бронзовый призер получит 50 тысяч рублей.
В рамках конкурса пройдет заседание круглого стола, к которому присоединятся представители региональных органов исполнительной и законодательной власти. Участники встречи обсудят новое таксомоторное законодательство и механизмы повышения качества услуг такси.
К участию в финале V Всероссийского конкурса приглашены главы всех российских регионов, представители Минтранса РФ, ГИБДД РФ, органы региональной исполнительной власти, ведущие службы заказа такси.
Приглашаем поболеть за участников! Ждем всех 16 августа в Ледовом Дворце «Чебоксары-Арена» (ул. Чапаева, 19). Торжественная церемония открытия начнется в 11:00.
Партнёрский материал
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Помойная провластная викторина. Не удивлюсь, если на входе будут выдавать кепки с символикой партии Едим Россию.
И выдавать ведро «Пекинец», к которому на Москвиче приклеют новый шильдик.
А в чем проблема такого конкурса?
Согласно рекламе таксист это не работа для настоящего мужчины.