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  • В Чувашии выберут лучшего таксиста России. Главный приз – автомобиль

В Чувашии выберут лучшего таксиста России. Главный приз – автомобиль

10.08.2023 41 4 0

В Чебоксарах пройдет финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Соревнования пройдут с 15 по 16 августа. Водители из 32 регионов страны сразятся за звание лучшего на Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Победитель получит денежный приз 150 000 рублей и новый автомобиль.​

В борьбе за победу участникам предстоит преодолеть три тура. Водители сдадут тест на знание ПДД, закона о такси, основ оказания первой медпомощи и достопримечательностей России. На практике участники будут соревноваться между собой в формате гоночных дуэлей. Третьим туром станет творческий конкурс. Финалисты должны креативно рассказывать о национальных и культурных особенностях регионов.

Победителя определят по итогам всех трех туров на основании заработанных баллов. Участник, занявший первое место, получит звание Лучшего водителя такси в России, 150 тысяч рублей и новый автомобиль. За второе место – 100 тысяч, а бронзовый призер получит 50 тысяч рублей.

В рамках конкурса пройдет заседание круглого стола, к которому присоединятся представители региональных органов исполнительной и законодательной власти. Участники встречи обсудят новое таксомоторное законодательство и механизмы повышения качества услуг такси.

К участию в финале V Всероссийского конкурса приглашены главы всех российских регионов, представители Минтранса РФ, ГИБДД РФ, органы региональной исполнительной власти, ведущие службы заказа такси.

Приглашаем поболеть за участников! Ждем всех 16 августа в Ледовом Дворце «Чебоксары-Арена» (ул. Чапаева, 19). Торжественная церемония открытия начнется в 11:00.

Партнёрский материал

авто и общество конкурс

 

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4 комментария
10.08.2023 13:20
Иван Сергеев

Помойная провластная викторина. Не удивлюсь, если на входе будут выдавать кепки с символикой партии Едим Россию.

1
10.08.2023 14:15
Papirus

И выдавать ведро «Пекинец», к которому на Москвиче приклеют новый шильдик.

10.08.2023 15:56
Roman Mangrim

А в чем проблема такого конкурса?

10.08.2023 15:01
Яшка

Согласно рекламе таксист это не работа для настоящего мужчины.

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