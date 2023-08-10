В Чувашии выберут лучшего таксиста России. Главный приз – автомобиль

В Чебоксарах пройдет финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Соревнования пройдут с 15 по 16 августа. Водители из 32 регионов страны сразятся за звание лучшего на Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Победитель получит денежный приз 150 000 рублей и новый автомобиль.​

В борьбе за победу участникам предстоит преодолеть три тура. Водители сдадут тест на знание ПДД, закона о такси, основ оказания первой медпомощи и достопримечательностей России. На практике участники будут соревноваться между собой в формате гоночных дуэлей. Третьим туром станет творческий конкурс. Финалисты должны креативно рассказывать о национальных и культурных особенностях регионов.

Победителя определят по итогам всех трех туров на основании заработанных баллов. Участник, занявший первое место, получит звание Лучшего водителя такси в России, 150 тысяч рублей и новый автомобиль. За второе место – 100 тысяч, а бронзовый призер получит 50 тысяч рублей.

В рамках конкурса пройдет заседание круглого стола, к которому присоединятся представители региональных органов исполнительной и законодательной власти. Участники встречи обсудят новое таксомоторное законодательство и механизмы повышения качества услуг такси.

К участию в финале V Всероссийского конкурса приглашены главы всех российских регионов, представители Минтранса РФ, ГИБДД РФ, органы региональной исполнительной власти, ведущие службы заказа такси.

Приглашаем поболеть за участников! Ждем всех 16 августа в Ледовом Дворце «Чебоксары-Арена» (ул. Чапаева, 19). Торжественная церемония открытия начнется в 11:00.

Партнёрский материал