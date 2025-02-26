Порой между представлением новых автомобилей и их реальным появлением в дилерских центрах проходит немало времени. Так, еще в ноябре прошлого года мы испытали новый Changan CS75 Plus на горных дорогах Северного Кавказа, а презентация новинки в дилерских центрах компании Favorit Motors состоялась 21 февраля, спустя почти четыре месяца.

В компании уверены, что автомобиль не просто найдет своего покупателя, а станет одним из бестселлеров. Причина – современная внешность, солидная вместимость и богатое оснащение: среди опций – адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон, система предупреждения о выходе из полосы, проекционный дисплей и встроенный видеорегистратор.

Передок кроссовера теперь смотрится солиднее: узкие выразительные фары, обновлённый бампер и расширенная безрамочная решётка радиатора полностью соответствуют современным тенденциям автомобильного дизайна. Как утверждают сами дизайнеры, форма облицовки навеяна образом хвоста ныряющего синего кита. Сзади – стильная светодиодная перемычка между фонарями (очертания которых подсказали силуэты новейших реактивных истребителей пятого поколения), визуально расширяющая кузов, и диффузор для спортивного акцента. Внешне автомобиль выглядит совсем иначе, нежели «старый» CS75, однако пропорции кузова остались неизменными: длина выросла всего на 10 мм, с 4700 до 4710 мм, а вот остальные габариты прежние: ширина – 1865 мм, высота – 1710 мм.

Колесная база составляет 2710 мм, и это позволяет обеспечить солидный простор пассажирам второго ряда. Водительское сиденье регулируется в шести направлениях, плюс имеется регулировка поясничного подпора и память на три предустановленных варианта. Во всех креслах использован поролон высокой жесткости, такой же, как в немецких автомобилях. Ну а 190 мм дорожного просвета дают возможность чувствовать себя уверенно и в городе, безбоязненно штурмуя бордюры (если это понадобится), и без опаски выезжать на лёгкое бездорожье. У потенциальных покупателей есть возможность выбрать колёса размерности 18 или 19 дюймов.

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Серьезные изменения произошли в интерьере, от передней панели до центрального тоннеля. Внутреннее пространство автомобиля выполнено в том же стиле, что и в случае «старого» CS75, но теперь салон выглядит дороже и технологичнее. Спарка из двух 12,3-дюймовых экранов – приборной панели и мультимедиа – теперь размещена в стильных безрамочных корпусах без козырьков, а интерфейс стал современнее и удобнее.

Но главное – свежая линейка двигателей Blue Core D с турбонаддувом и прямым впрыском. Базовый 1,5-литровый мотор развивает 188 л.с. и 300 Нм., а для тех, кто ищет больше драйва, есть 2,0-литровый агрегат мощностью 233 л.с. и 390 Нм. Примечательно, что этот мотор попал в книгу рекордов Гиннесса как самый ресурсный двигатель такого класса в мире: он непрерывно проработал на максимальных оборотах в 5500 об/мин в течение 259 часов, 46 минут и 45 секунд.

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Ну а установка восьмиступенчатой гидромеханической коробки Aisin, в паре с которой работают оба двигателя, позволила существенно уменьшить расход горючего, прежде всего – в городском цикле движения.