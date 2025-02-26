noads ×

В дилерских центрах Favorit Motors представили Changan CS75 Plus

26.02.2025 77 0 0

Порой между представлением новых автомобилей и их реальным появлением в дилерских центрах проходит немало времени. Так, еще в ноябре прошлого года мы испытали новый Changan CS75 Plus на горных дорогах Северного Кавказа, а презентация новинки в дилерских центрах компании Favorit Motors состоялась 21 февраля, спустя почти четыре месяца. 

В компании уверены, что автомобиль не просто найдет своего покупателя, а станет одним из бестселлеров. Причина – современная внешность, солидная вместимость и богатое оснащение: среди опций – адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон, система предупреждения о выходе из полосы, проекционный дисплей и встроенный видеорегистратор. 

Передок кроссовера теперь смотрится солиднее: узкие выразительные фары, обновлённый бампер и расширенная безрамочная решётка радиатора полностью соответствуют современным тенденциям автомобильного дизайна. Как утверждают сами дизайнеры, форма облицовки навеяна образом хвоста ныряющего синего кита. Сзади – стильная светодиодная перемычка между фонарями (очертания которых подсказали силуэты новейших реактивных истребителей пятого поколения), визуально расширяющая кузов, и диффузор для спортивного акцента. Внешне автомобиль выглядит совсем иначе, нежели «старый» CS75, однако пропорции кузова остались неизменными: длина выросла всего на 10 мм, с 4700 до 4710 мм, а вот остальные габариты прежние: ширина – 1865 мм, высота – 1710 мм. 

Колесная база составляет 2710 мм, и это позволяет обеспечить солидный простор пассажирам второго ряда. Водительское сиденье регулируется в шести направлениях, плюс имеется регулировка поясничного подпора и память на три предустановленных варианта. Во всех креслах использован поролон высокой жесткости, такой же, как в немецких автомобилях. Ну а 190 мм дорожного просвета дают возможность чувствовать себя уверенно и в городе, безбоязненно штурмуя бордюры (если это понадобится), и без опаски выезжать на лёгкое бездорожье. У потенциальных покупателей есть возможность выбрать колёса размерности 18 или 19 дюймов.

1 / 2
2 / 2

Серьезные изменения произошли в интерьере, от передней панели до центрального тоннеля. Внутреннее пространство автомобиля выполнено в том же стиле, что и в случае «старого» CS75, но теперь салон выглядит дороже и технологичнее. Спарка из двух 12,3-дюймовых экранов – приборной панели и мультимедиа – теперь размещена в стильных безрамочных корпусах без козырьков, а интерфейс стал современнее и удобнее.

Но главное – свежая линейка двигателей Blue Core D с турбонаддувом и прямым впрыском. Базовый 1,5-литровый мотор развивает 188 л.с. и 300 Нм., а для тех, кто ищет больше драйва, есть 2,0-литровый агрегат мощностью 233 л.с. и 390 Нм. Примечательно, что этот мотор попал в книгу рекордов Гиннесса как самый ресурсный двигатель такого класса в мире: он непрерывно проработал на максимальных оборотах в 5500 об/мин в течение 259 часов, 46 минут и 45 секунд.

1 / 2
2 / 2

Ну а установка восьмиступенчатой гидромеханической коробки Aisin, в паре с которой работают оба двигателя, позволила существенно уменьшить расход горючего, прежде всего – в городском цикле движения. 

кроссовер новые авто новинки Changan Changan CS75 Plus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Купе Выбираем премиальное купе с пробегом за миллион рублей: машина Тимати и подход Франкенштейна Купе – это красиво, но не слишком практично. И уж точно не подходит на роль единственного семейного автомобиля. Но если ездить чаще приходится одному или вдвоём и хочется оборачиваться кажды... 124 1 0 26.02.2025
Статьи / ПДД Коллаж из табличек и тесная парковка: изучаем обновлённый ГОСТ на дорожные знаки и разметку Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало обновлённую версию ГОСТ Р 52289-2019. В обязательном порядке эти изменения вступают в силу с 1 января 2026 года,... 101 0 0 26.02.2025
Статьи / Авто с пробегом Как найти и выгодно приобрести проверенную технику с пробегом На протяжении трёх лет продажи российского авторынка возглавляют отечественные бренды: LADA лидирует в легковом сегменте, КАМАЗ – в грузовом, ГАЗ – в лёгком коммерческом транспорте. Об этом... 212 0 0 26.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68376 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 24154 4 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15450 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
13 Кабриолет Неправильный швед: опыт владения праворульной Volvo C70 II
8 Внедорожник Потенциальный бестселлер старой новой марки: обзор KGM Torres
4 Практика Сварка, экстрактор, дрель: как выкрутить колёсный болт с сорванными гранями
Новые комментарии
Change privacy settings