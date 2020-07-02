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В какую сумму обойдётся авария: методику определения ущерба в ДТП планируют изменить

02.07.2020 144 0 0

Банк России разработал проект поправок к документу, которым пользуются оценщики для определения расходов на ремонт повреждённого автомобиля по договору ОСАГО.

 

По действующим законом, страховщики обязаны отправлять повреждённые в ДТП автомобили пострадавшей стороны на восстановительный ремонт: ещё весной 2017 года в РФ был установлен приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами. Правда, если отремонтировать машину не получается (допустим, собственник живёт слишком далеко от СТО, с которыми у страховой заключён контракт), то компания должна выплатить автовладельцу сумму, которая покроет расходы на восстановление.

Для расчёта стоимости восстановительного ремонта в рамках ОСАГО используется Единая методика определения ущерба ТС в ДТП. Этот документ утверждён положением Центробанка, в нём указана цена деталей, а также стоимость проведения работ (причём для каждого региона РФ отдельно). Этими справочниками пользуются все эксперты, в том числе и судебные.

ЦБ предлагает изменить порядок формирования и утверждения этих справочников. Предполагается, что документы будут актуализироваться раз в три месяца (на данный момент их обновляют раз в полгода): сейчас бывают случаи, когда автовладельцам выплачивают суммы, не покрывающие восстановительный ремонт, из-за того, что цены в Единой методике устарели и не соответствуют среднерыночным. Также регулятор намерен выборочно исследовать цены на запчасти, которые с учётом доставки в регионы предлагают интернет-магазины.

Помимо этого, Банк России предлагает уточнить порядок расчёта стоимости так называемых «годных остатков» в случае признания «полной гибели» повреждённого в ДТП автомобиля. Банк России конкретизирует, какие составные части можно отнести к годным остаткам, в их числе: рама, составные части кузова, колёса или шины (в паре), работоспособные двигатель, коробка передач и другие узлы – в том случае, если их состояние отвечает определённым требованиям. Стоит отметить, что это, вероятно, позволит страховщикам занижать размер выплаты в случае «полной гибели» автомобиля.

В Центробанке отметили, что в проекте были определены факторы, которые уменьшают значение износа комплектующих. К ним отнесли проведение капитального ремонта двигателя (не более, чем за 1 год до оценки), а также замену кузова (не более чем за 5 лет), капитальный ремонт кузова с окраской (не более, чем за 3 года), отсутствие коррозии. То есть в этих случаях страховщики должны насчитать сумму больше.

Кроме того, в проекте есть пара важных требований: первое касается приложения фотографий к акту осмотра экспертом автомобиля (снимки в электронном формате), второе предполагает обязательное применение инструментальной диагностики для выявления повреждений дорогостоящих узлов ТС. Также в документе хотят установить порядок определения величины утраты товарной стоимости (УТС) из-за ДТП и последующего ремонта.

Ранее мы сообщали о решении Верховного суда, который постановил, что ремонт и выплаты по ОСАГО не обязаны полностью покрывать ущерб. Тогда автовладелец остался недоволен тем, что после аварии ему не была возмещена стоимость аэрографического рисунка. Судья не встал на его сторону, так как в рамках договора «автогражданки» восстанавливаются «доаварийные свойства» машины, а не её «доаварийное состояние».

Россия авто и общество законы

 

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