С 22 по 25 августа в «Крокус Экспо» состоится 18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто» — одно из ключевых мероприятий в сфере автокомпонентов, товаров для ремонта автомобилей и сервисного обслуживания.

Выставку будет сопровождать разносторонняя деловая программа, в рамках которой со своими докладами выступят эксперты ведущих компаний отрасли. Информация, которую представят спикеры, обязательно пригодится предпринимателям, инженерам, менеджерам и всем тем, чья деятельность связана с производством автокомпонентов и ремонтом автомобилей.

Ключевые мероприятия деловой программы:

22 августа 2023 в конференц-зале Р состоится Круглый стол «Менеджмент качества организаций-поставщиков автомобильной промышленности и его оценки в условиях санкций».

На Круглом столе будут обсуждаться вопросы развития в Российской Федерации системы добровольной сертификации и систем менеджмента качества организаций автомобильной промышленности в современных условиях.

Мероприятие организовано Ассоциацией «Объединение автопроизводителей России» совместно с ГНЦ ФГУП «НАМИ».

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23 августа в конференц-зале К перед гостями выступят эксперты из компании Север Авто – одного из лидеров, обеспечивающих российский рынок высококачественными шинами и колёсными дисками от всемирно известных брендов.

Александр Сафонов – директор по продажам и Анастасия Вильбоа – директор по маркетингу представят информацию на тему переоценки отношения потребителей к китайским брендам, а также об особенностях продвижения китайских брендов на российском рынке.

Также в этот день пройдет лекция Игоря Шульца – технического эксперта заводов производителя автокомпонентов FENOX. Тема выступления – «Производство в новых реалиях рынка». Мероприятие поможет понять, как современное производство эволюционирует в соответствии с новыми требованиями рынка.

Не упустите возможность получить самую актуальную информацию о рынке автокомпонентов, запчастей и новых решениях в сфере сервисного обслуживания автомобилей.

Пройдите онлайн-регистрацию и запланируйте посещение деловых мероприятий заранее!

До встречи в «Крокус Экспо» с 22 по 25 августа!

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