Ремонт и обслуживание ×
  • В «Крокус Экспо» пройдет 18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»

В «Крокус Экспо» пройдет 18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»

16.08.2023 49 1 0

С 22 по 25 августа в «Крокус Экспо» состоится 18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто» — одно из ключевых мероприятий в сфере автокомпонентов, товаров для ремонта автомобилей и сервисного обслуживания.

Выставку будет сопровождать разносторонняя деловая программа, в рамках которой со своими докладами выступят эксперты ведущих компаний отрасли. Информация, которую представят спикеры, обязательно пригодится предпринимателям, инженерам, менеджерам и всем тем, чья деятельность связана с производством автокомпонентов и ремонтом автомобилей.

Ключевые мероприятия деловой программы:

22 августа 2023 в конференц-зале Р состоится Круглый стол «Менеджмент качества организаций-поставщиков автомобильной промышленности и его оценки в условиях санкций».

На Круглом столе будут обсуждаться вопросы развития в Российской Федерации системы добровольной сертификации и систем менеджмента качества организаций автомобильной промышленности в современных условиях.

Мероприятие организовано Ассоциацией «Объединение автопроизводителей России» совместно с ГНЦ ФГУП «НАМИ».

1 / 3
2 / 3
3 / 3

23 августа в конференц-зале К перед гостями выступят эксперты из компании Север Авто – одного из лидеров, обеспечивающих российский рынок высококачественными шинами и колёсными дисками от всемирно известных брендов.

Александр Сафонов – директор по продажам и Анастасия Вильбоа – директор по маркетингу представят информацию на тему переоценки отношения потребителей к китайским брендам, а также об особенностях продвижения китайских брендов на российском рынке.

Также в этот день пройдет лекция Игоря Шульца – технического эксперта заводов производителя автокомпонентов FENOX. Тема выступления – «Производство в новых реалиях рынка». Мероприятие поможет понять, как современное производство эволюционирует в соответствии с новыми требованиями рынка.

Не упустите возможность получить самую актуальную информацию о рынке автокомпонентов, запчастей и новых решениях в сфере сервисного обслуживания автомобилей.

Пройдите онлайн-регистрацию и запланируйте посещение деловых мероприятий заранее!

До встречи в «Крокус Экспо» с 22 по 25 августа!

Партнёрский материал

выставки авто и технологии ремонт и обслуживание

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
16.08.2023 13:35
Papirus

На деле это будет выставка достижений китайских производителей контрафакта.

1

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Праздник автоспорта и музыки: репортаж с Garage Fest Игора Драйв Спорт любят далеко не все мужчины: то времени на него не хватает, то лень мешает. Другое дело – автомобили. На них и время сразу появляется, и особенности характера – не помеха. Надо ли гово... 208 1 0 15.08.2023
Статьи / Интересно 10 потрясающих моторов, которые вам стоит купить, и автомобили, в которых их можно найти Это перевод статьи из английского журнала Top Gear, оригинал которой можно прочитать по ссылке. И хотя текст был написан уже год назад, он никогда не утратит своей актуальности. Ведь в Top... 7898 20 0 14.08.2023
Статьи / Гаджеты Самый опасный радар российских дорог стал еще незаметнее! Не каждый радар-детектор может засечь новый радар Кордон ПРО, а теперь это стало еще сложнее – Кордон ПРО снижает и без того низкую мощность и становится гораздо более трудной целью. Неужели... 2131 14 2 14.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 22983 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22243 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17753 11 0 14.07.2023
Change privacy settings