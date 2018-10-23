В линейке Hyundai появился хэтч за 347 000 рублей. И это не самая дешевая модель

В линейке Hyundai появился хэтч за 347 000 рублей. И это не самая дешевая модель

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Компания Хёндэ полностью рассекретила новую субкомпактную «пятидверку». Пока модель доступна лишь в одной стране, на другие рынки ее планируют вывести в следующем году.

Выпуск маленького хэтча налажен в Индии, только там пока и представлена новинка. В начале октября местное подразделение Hyundai распространило пару официальных изображений «пятидверки» и объявило ее название – для модели возродили имя Santro. Сегодня же состоялась полноценная презентация машины и был дан старт ее продаж. Отметим, хэтчбек под названием Santro вышел на индийский рынок двадцать лет назад (в других странах, в том числе и в РФ, его продавали как Atos), он был первой моделью, вставшей на конвейер локального завода Hyundai. Индийский Сантро сменил поколение в 2003-м, его выпуск прекратился в 2014-м.

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Длина нового Hyundai Santro равна 3610 мм, ширина – 1645 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2400 мм
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Длина нового Hyundai Santro равна 3610 мм, ширина – 1645 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2400 мм
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Длина нового Hyundai Santro равна 3610 мм, ширина – 1645 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2400 мм

В Hyundai утверждают, что нынешний Santro построен на новой платформе. Впрочем, по своим габаритам хэтч близок к Kia Picanto, а колесная база у машин и вовсе совпадает (2400 мм). Кроме того, у компактов одинаковая конфигурация подвесок – McPherson спереди и полузависимая балка сзади. Так что не исключено, что модель Хёндэ делит «тележку» с «малышом» Киа.

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Новый Santro оснащается бензиновым четырехцилиндровым двигателем Epsilon объемом 1,1 литра мощностью 69 л.с. (99 Нм), который комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой АМТ с одним сцеплением. Также у мотора есть версия, работающая на метане, ее отдача составляет 59 л.с. (84 Нм).

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Индийцам хэтчбек предложен в пяти комплектациях по цене от 389 900 до 564 900 рупий, что эквивалентно примерно 347 000 – 503 000 рублей по актуальному курсу. Кстати, это еще не самая дешевая модель в местной линейке Hyundai: на индийском рынке Santro позиционируется выше, чем простенький хэтч Eon. Последний стоит 334 900 – 472 000 рупий (около 298 000 – 420 000 рублей).

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В «базе» у Santro имеются подушка безопасности водителя и ABS, тогда как для Eon эти блага доступны лишь в топовых версиях. Впрочем, пассажирский «эйрбэг» у Сантро тоже только в «топе» (у Eon второй подушки нет вообще). Также для дорогих вариантов исполнения нового хэтчбека предусмотрены мультимедиа-система с сенсорным экраном, камера заднего вида, задний парктроник.

Заявки на Hyundai Santro начали принимать пару недель назад: на данный момент дилеры собрали более 23 500 предзаказов, а планируемый объем реализации – 10 000 машин ежемесячно. Между тем, по информации местных СМИ, только Индией география продаж новинки Хёндэ не ограничится. Так, в следующем году индийский завод компании может начать поставки Santro в ЮАР, страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В России Сантро продавать не собираются, автомобили такого формата у нас особым спросом не пользуются, хотя Kia Picanto в РФ все же представлен.

 

Теги: Авторынок , Новинки , Santro , корейская иномарка , корейские автомобили , маленькие иномарки , хэтчбеки , Hyundai
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
altersin

за такие деньги еще как пользовался бы спросом!

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