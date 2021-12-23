В модельной линейке Buick может появиться ещё один кроссовер

Не исключено, что ему дадут уже знакомое по концепту имя Electra: компания подала заявку на регистрацию соответствующего товарного знака в Канаде.

Американский бренд Buick принадлежит концерну General Motors. На домашнем рынке дела у марки идут не очень: в течение последних нескольких лет продажи машин либо падают, либо показывают символический прирост. Наиболее заметным стал спад в «ковидном» 2020 году: американцы купили 162 741 шт., что на 21,3% меньше, чем годом ранее. По данным Carsalesbase, в текущем году показатель вырос: за первые три квартала (более свежих данных пока нет) дилеры реализовали 151 010 единиц, что на 27,4% больше, чем в январе-сентябре 2020-го.



На фото: концепт Buick Electra

Актуальный модельный ряд бренда в Штатах состоит из кроссоверов: на официальном сайте марки числятся Encore, Envision и Enclave. Пока что у Buick нет в США ни одного полностью электрического автомобиля. Однако не исключено, что ситуацию исправит очередная новинка: ожидается, что линейку марки пополнит «зелёный» паркетник, которому, вероятно, дадут имя Electra.



Как стало известно, американский автопроизводитель подал заявку на регистрацию товарного знака Electra в Канаде. Информация о документе от 20 декабря текущего года появилась на форуме владельцев Rivian. Отметим, наличие товарного знака вовсе не обязывает Buick использовать зарегистрированное название для серийного автомобиля, хотя предположение звучит весьма правдоподобно.

Многим имя Electra покажется знакомым: модель с таким названием была в линейке Buick ещё в прошлом веке: так назывался автомобиль, выпускаемый с 1959 по 1990 годы в вариантах кузова седан, купе, кабриолет и универсал. Электрокаром эта модель, конечно, не являлась: название ей дали в честь скульптора Электры Ваггонер-Биггс. В 1991-ом на смену этому автомобилю пришёл Buick Park Avenue.



Кроме того, такое название было у концептуального паркетника Buick Electra, который компания представила осенью 2020 года. Шоу-кар отличала высокая «талия», большие колёсные арки и «катки», а также тёмный обвес по периметру кузова. У головной оптики и задних фонарей шоу-кара узкая L-образная форма, а на месте традиционной решётки радиатора располагается заглушка. Боковых дверей у концепта четыре: их конструкция – «крылья бабочки», то есть задние двери открываются против хода движения, а также все четыре поднимаются вверх и в сторону (по диагонали).



Напомним, в основе концепта Buick Electra лежит платформа Ultium разработки GM (на ней же базируется уже представленный серийный «электропаркетник» Cadillac Lyric). Шоу-кар получил двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой составляет 589 л.с. Заявленный максимальный запас хода на одной зарядке у этого кроссовера составлял 660 км.

В случае если Buick действительно решит создать серийный автомобиль на основе концепта Electra, тот, вероятно, составит конкуренцию Chrysler Airflow (модель пока не представлена) и Ford Mustang Mach-E (продажи в США стартовали в начале года). Если же модель окажется в более дорогом сегменте, то ей, скорее всего, придётся побороться за покупателей с BMW iX, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQE.

