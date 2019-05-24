В Москве пройдет юбилейная премия «Автодилер года»

В Москве пройдет юбилейная премия «Автодилер года»

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6 июня в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей ежегодной профессиональной премии «Автодилер года 2019», организаторами которой выступают Авито Авто, лидирующий сервис для покупки и продажи автомобилей в России, и аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
 

Пятый год подряд эксперты определят победителей среди дилерских центров и холдингов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. Традиционно в рамках премии будут представлены номинации «Организация продаж — Новые автомобили», «Организация продаж — Автомобили с пробегом», «Организация сервиса» и «Доверие потребителей».

В пятый, юбилейный год Авито впервые представляет новую номинацию «Маркетинг – Автомобили с пробегом».  Рейтинг игроков в сегментах масс-маркет и премиум будет составлен на основе анализа данных по размещению объявлений на сервисе Авито, по результатам которого будут награждены лучшие дилеры в массовом и премиальном сегменте. Будут учтены такие показатели, как оборачиваемость склада дилерского центра для сегмента масс-маркет автомобилей с пробегом и оборачиваемость капитала дилерского центра для сегмента премиум.

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На Авито в 2018 году было продано 2,5 млн. машин – это почти половина продаж всех автомобилей с пробегом в России. Обладая колоссальным объемом данных по сделкам, наши эксперты проанализируют эффективность нескольких сотен дилерских центров, выберут лучших и выяснят, какие факторы положительно влияют на их успех. Мы всегда заинтересованы в росте и развитии бизнеса своих партнеров и способствуем этому. В частности, предлагаем им новые эффективные инструменты продвижения и продаж.
Иван Гуз управляющий директор Авито Авто
ремия «Автодилер года» как задумка появилась в июне 2014 года. Задача проекта—выявить наиболее передовые дилерские центры в сфере организации продаж и сервиса. Мы с удовольствием отмечаем, что количество участников с каждым годом растет. Среди них появились и так называемые «закрытые» компании, которые обычно не делятся своими данными. Российский авторынок меняется, и мы меняемся вместе с ним, поэтому в начале 2019 года мы провели экспертный совет, к участию в котором были приглашены представители столичных и региональных автохолдингов. Собственники ряда компаний высказали свои предложения и пожелания по методике оценки дилеров и холдингов. Президент ассоциации РОАД Олег Мосеев также предложил ряд решений, которые смогли довести методику оценки до соответствия рыночным реалиям.
Малыгина Татьяна куратор премии и руководитель отдела маркетинга «АВТОСТАТ»

Благодаря авторитету и престижности премии в профессиональном сообществе количество конкурсантов с каждым годом увеличивается. В этом году заявки на участие в профессиональном рейтинге прислали 500 официальных дилерских центров и 60 холдингов всех автомобильных марок, работающих на территории Российской Федерации.

Напомним, что к участию в профессиональном конкурсе ежегодно приглашаются официальные дилерские центры и холдинги со всей России в сегментах масс-маркет, премиум и luxury. Также в номинации «Доверие потребителей», которая основана на опросе автовладельцев – пользователей Авито, выбираются лучшие автопроизводители.

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Об Авито

Авито – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Авито составляет 32,5 млн человек – около пятой части населения России. 20 млн уникальных пользователей заходят на Авито с мобильных устройств. На сайте размещено больше 51 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 450 000 новых объявлений.

Авито Авто — сайт номер один в России для продажи автомобилей согласно опросу агентства «АВТОСТАТ» и журнала «За рулем». На Авито Авто – самое большое количество объявлений о продаже автомобилей. В раздел «Авто» заходит каждый третий посетитель Авито (согласно данным Mediascope по городам с населением свыше 100 000 человек). В течение месяца посетители просматривают страницы Авито Авто 1,5 млрд раз.

Об АВТОСТАТ

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже более 15 лет занимается сбором и анализом статистических данных по автомобильному рынку России, является ведущим аналитическим агентством в этой сфере. Его информацией и услугами пользуются руководители и специалисты свыше 2000 компаний в России и за рубежом. В компетенции экспертов компании — самая полная и актуальная информация по производству автомобилей, автомобильному рынку, парку, импорту и экспорту. Агентство проводит опросы автовладельцев и экспертов автомобильного бизнеса, выпускает маркетинговые отчеты по различным сегментам российского авторынка, организовывает конференции, обучающие семинары. Сотрудники компании выступают в качестве экспертов на автомобильных форумах и в средствах массовой информации. Сегодня «АВТОСТАТ» обладает детальной информацией по рынкам всех типов транспортных средств. На этой основе в компании была создана глобальная система для анализа, прогнозирования и расчета основных параметров региональных рынков автомобилей и автомобильных компонентов.

Авто и бизнес
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