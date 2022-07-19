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  • В Москве пройдет крупнейшая в России выставка старинных авто

В Москве пройдет крупнейшая в России выставка старинных авто

19.07.2022 142 0 0

С 24 по 28 августа в МВЦ «Крокус-Экспо» состоится 32-я Олдтаймер-Галерея, крупнейшая в России выставка старинных автомобилей и антиквариата.

 

Партнерский материал

Главная выставка старинных автомобилей страны после двухлетних «петербургских гастролей» возвращается в столицу. Одной из центральных тем выставки на этот раз станет 115-летие Собственного Его Императорского Величества Гаража. Этому событию будет посвящена отдельная экспозиция – «Царский выезд», экспонаты которой соберутся из многих автомобильных и исторических коллекций, как российских, так и зарубежных. Среди полутора десятков редчайших автомобилей дореволюционного периода, дающих представление о эпохе «моторизации» России, здесь будет впервые представлено несколько подлинных автомобилей, которыми пользовались Николай II и члены императорской семьи. Специально к юбилею выпущен роскошный фотоальбом «Царский выезд» с ранее не публиковавшимися фотографиями, с которым также можно будет ознакомиться на выставке. Экспозиция «Царский выезд» – это увлекательное и познавательное путешествие в прошлое России. Старт гонки на Императорский приз, первые Российские автомобильные салоны, поездки Николая II по стране, сборочный цех Русско-Балтийского завода, фронтовые будни автомобильной батареи – анфилада исторических сцен шаг за шагом проведёт посетителя по великой и трагической истории последнего десятилетия Российской Империи. Огромные полноцветные фотопанно, роскошные царские автомобили, подлинные предметы и ранее не публиковавшиеся документы помогут ощутить атмосферу давно ушедшей эпохи.

Олдтаймер-Галерея проводится уже более двадцати лет и всякий раз удивляет новой неожиданной тематикой. Экспонаты этой необычной выставки никогда не повторяются, это всегда – громкие премьеры, сенсации и сюрпризы. Вот и на этот раз всего лишь на пять дней один из самых больших залов «Крокус-Экспо» превратится в настоящий «город прошлого», наполненный десятками уникальных экспонатов. Эти удивительные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас они вновь стали знаменитыми: на этот раз – в мире ценителей старины.

Участниками 32-й Олдтаймер-Галереи на этот раз станут именитые реставрационные мастерские из Москвы, Петербурга, Казани, многих других городов и регионов России.

Экспозиция «Секретный гараж» познакомит посетителей Олдтаймер-Галереи с графическими работами известного промышленного дизайнера и иллюстратора Андрея Ткаченко, а также футуристическими концепт-карами, хот-родами и авангардными мотоциклами из именитых кастом-мастерских и частных коллекций. В основе экспозиции – индустриальное авангардное искусство. Вымышленные графические истории и ироничные скетчи соседствуют с объёмными автомобилями, будто сошедшими с афиш фантастических фильмов. Автор Андрей Ткаченко намеренно делает отсылку к эпохе СССР: какими могли бы быть машины параллельной советской реальности? Представленные концепт-кары воплощают эстетические и технологические тренды. Зрители смогут оценить настоящие «машины мечты» – революционные, новаторские и… абсолютно оторванные от реальности.

Олдтаймер-Галерею невозможно представить без «блошиного рынка». Здесь знатокам и ценителям порой удаётся найти среди множества «вещей с историей» настоящие антикварные жемчужины.

Олдтаймер-Галерея – место, где можно приятно и полезно провести семейные выходные. Посетителей любого возраста здесь ждёт много интересного.

Россия выставки

 

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