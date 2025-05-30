Старый советский зелёный Москвич снова в деле! После Магадана мы едем дальше – на Чукотку! Летом, когда всё заливают реки, прямой дороги нет, а зимники, разумеется, только зимой. Идея добраться до Певека зрела десять лет. Поехать решили летом и новым путём! Чтобы снова показать доступный туризм без крутых внедорожников и миллионных бюджетов.

Выезжаем из Магадана снова на трассу «Колыма» в обратном направлении. Зимник «Арктика» на Чукотку идёт через Бурустах-Черский, а новая федеральная трасса – через Омсукчан-Омолон. Но пока её нет, да и у нас другой план, как попасть летом на Чукотку.

И вот он, наш поворот! Сворачиваем с «Колымы» на север. Дорога, по которой ни я, ни Саня еще не ездили! –108 километров грунтовки до посёлка Сеймчан. Дорога на удивление приличная, укатанная, поэтому едем быстро. Сначала проезжаем огромное Усть-Среднеканское водохранилище, потом саму ГЭС – грандиозное сооружение, которое строили почти 40 лет, с 80-х до 2024-го! Чудеса долгостроя.

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Сеймчан – посёлок с богатой историей. Якуты, юкагиры, эвены объединялись тут в колхозы ещё в 30-х. Выращивали овощи, держали скот. А в 1942-м здесь построили аэропорт. Да не простой, а ключевой – на легендарной трассе Алсиб (Аляска – Сибирь)! Через него перегоняли тысячи американских самолётов по лендлизу.

К 90-м здесь жили почти 10 тысяч человек! А потом случился, как и везде на Севере, отток населения. Сейчас местных насчитывается чуть больше тысячи. Здесь работает речной порт «Пристань Сеймчан» – важнейший узел Северного завоза. Отсюда летом баржи развозят грузы по всем посёлкам на реке Колыма и её притокам туда, куда по земле не добраться.

Автомобильные дороги на север в Сеймчане заканчиваются, но начинается водный путь! Вот на таких баржах, как эта, можно отправить груз (и даже машину!) на Чукотку. Это самый доступный способ. Спасибо Колымской судоходной компании! Прощай, Москвич, до встречи на Чукотке! Заполняем акт приёма-передачи. Снимаем клемму с аккумулятора – плыть машине неизвестно сколько, пусть заряд бережёт. Наш Москвич грузят на баржу. А мы? Мы могли бы плыть вместе с ним, но это долго. Возвращаемся в Магадан, летим домой. Ждём звонка из Анюйска – порта на Чукотке, когда туда придет наш Москвич.

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Мы прилетели на Чукотку через 2 недели на самолёте, пережив трехдневную задержку рейса из-за чудовищного паводка, который буквально затопил район. Мы были спокойны: машина под присмотром и медленно, но верно движется к точке встречи.

И тут – новости, от которых холодок по спине! В Билибинском районе, куда мы направлялись, начался серьёзный паводок. Река Каральвеем, обычно спокойная, из-за аномальных дождей поднялась и пошла заливать всё на своем пути. Наш Москвич в этот момент находился в порту Анюйска. Представьте наше состояние, когда мы узнали, что вода начала прибывать стремительно! Из Билибино между тем приходили совсем тревожные вести. Город оказался во власти воды. Дороги превратились в бурные потоки, связь работала с перебоями.

Чтобы вы понимали масштаб происходящего: грузовик, переоборудованный под автобус-вахтовку, который пытался вывезти людей из зоны подтопления в аэропорт, не справился с потоком и оказался под водой. Просто представьте: транспорт, на который была надежда, сам застрял под водой – насколько серьёзной и непредсказуемой была ситуация. Старожилы таких разливов и припомнить не могли. Людей эвакуировали, в районе был введен режим ЧС.



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Если бы не мужики из порта, которые первыми заметили, что вода пошла резко вверх, и среагировали мгновенно, перетащив Москвич повыше, то, боюсь, ваш «Полярник» мог бы тоже познакомиться с водой очень близко. Возможно, мы бы увидели от него только кончик антенны, если бы повезло.

Сердце ухнуло! Ведь это не просто железяка, это наш боевой товарищ! Огромное, просто человеческое спасибо работникам порта Анюйска – эти люди настоящие герои! Они не просто выполняли свою работу, они спасли нашего друга!

Дальше – в Билибино. Дорога из Анюйска длиной в 250 км сейчас круглогодичная, но ещё относительно недавно она представляла собой зимник.

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Построенная в середине 2000 годов дорога очень помогла в северном завозе и летнему снабжению населённых пунктов Чукотки. Раньше продукты и товары, привезённые по воде, ожидали зимы, чтобы по зимнику добраться до Билибино.

Самое красивое место на этой дороге – перевал Крутой, который находится прямо перед Билибино. Подъём действительно крутоват, но летом его запросто можно проехать даже на старом Москвиче, а вот зимой его часто переметает, и дорогу закрывают.

А вот и Билибино – самый дорогой и один из самых труднодоступных городов России. Это потому, что Билибино находится в глубине материка, в отличие от большинства чукотских поселений, ютящихся на берегах океанов. Такое расположение делает его труднодоступным для завоза грузов, отсюда и цены!

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Своего порта у него нет. Но возможность доставить водой имеется – например, через Певек. Сначала груз должен доплыть до самого северного порта России из Архангельска, Мурманска или Владивостока. По СевМорПути доставка очень дорогая из-за так называемого «ледокольного сбора». Это когда в цену заложены риски застревания судна во льдах и спасения его атомным ледоколом. А потом ещё нужно на автомобиле проделать очень непростой путь. Второй ближайший порт находится в Магадане. Отсюда возят в основном по зимнику, и ехать груз может только от Магадана от недели до месяца.

И что самое удивительное для Чукотки, здесь, в долине на высоте 270 метров над уровнем моря, растут деревья! Настоящее лиственничное редколесье вокруг, а не голая тундра, как почти везде на Чукотке.

История Билибино начинается в 1955 году. Тогда это был просто палаточный городок старателей в долине реки Каральвеем, который так и назывался – Каральваам, что с чукотского значит «река у оленьего загона». Но когда геологи нашли здесь первое россыпное золото в промышленной концентрации, все изменилось! Уже в феврале 1956 года местечко переименовали в Билибино – в честь геолога Юрия Билибина, первооткрывателя «Золотой Колымы».

Теперь наша задача доехать до Певека. Мало кто знает, но вся Чукотка изрезана летниками – дорогами, по которым можно проехать только летом, да и то с конца июля по середину сентября. Всего два месяца! Проблема в том, что на большинстве рек и ручьёв на летниках Чукотки нет мостов. Проехать можно только по низкой воде. Изначально мы планировали часть рек проезжать сами, а где глубоко – просить проезжающие грузовики протащить нас на тросе. Но северная погода внесла свои кардинальные коррективы – случился доселе невиданный потоп, и реки вышли из берегов так, что мама не горюй!

Мы в Билибино прождали неделю, но даже к этому времени глубина в некоторых бродах достигала двух метров! Тащить машину даже на тросе было нереально. Мы уже начали грустить и думать, что придется возвращаться, и тут случилось чудо! Единственный рейс за этот сезон делал трал за будьдозером в Певек. И Олег – водитель этой махины – согласился взять нас с собой! На трале можно было самим заезжать и съезжать в любом месте. Где можно ехать своим ходом – там Москвич едет сам, а через реки мы спокойно переезжаем на грузовике.

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Загоняем Москвича на платформу. Теперь мы – высоко сидим, далеко глядим. Трал уверенно форсирует броды, где вода скрывает его огромные колёса. Мимо проплывает пейзаж из камней, воды и редких островков суши. Видим утонувший Урал – его только вытащили волоком, стоит на обочине, как памятник стихии.

Когда крупные реки закончились, Олег нас высаживает: «Дальше сами!» И вдруг мы выезжаем на широкую ровную грунтовку! Неужели? Да! Это новая, строящаяся федеральная трасса «Чукотка»! Начинаться она будет от трассы «Колыма» и пойдёт дальше на север через Омсукчан и Омолон до города Анадырь с подъездами к Билибино и Певеку. Будущая протяжённость – 1800 км, сейчас готова треть. Ощущения – как на автобан попали!

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В нашей стране самые тяжёлые условия для строительства автодорог. Вечная мерзлота, морозы до -60 °С, ураганные ветры, гористая местность, неспокойные реки с широченными поймами, которые постоянно меняют русло. И даже в таких условиях строятся мосты и укладываются дороги! Вокруг – марсианские пейзажи. Космос! Это одна из самых красивых дорог России! Какие же там виды, просторы и дикая природа!

Вот он, Певек, куда мы так рвались на нашем старом Москвиче! Мечты сбываются, если очень захотеть (и не бояться бездорожья!) Свершилось! После веселых чукотских летников, после Билибино с его космическими ценами – наш старый советский Москвич-«Полярник» 1981 года выпуска достиг своей цели – Певека!

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Самый северный город России и Азии (а может, и Евразии – географы, поправьте!). Мы здесь – на краю земли! Эта фотография – символ нашего безумного путешествия! Набережную Певека мы видели во сне. А теперь – вот она, наяву! И наш Москвич рядом. Невероятно! А какая у вас автомечта? Как думаете, сколько километров мы проехали, чтобы сделать этот кадр?

История Певека начинается в 1933 году, когда на берегу Чаунской губы 10 августа высадился Наум Пугачёв. Он молниеносно провел партийное собрание прямо на берегу и назначил будущий город главным поселением Чаунского района Чукотки. 6 апреля 1967 года Певеку был присвоен статус города.

Геолог Сергей Обручев, сын автора «Земли Санникова», провёл первую аэрофотосъемку. Благодаря ему и нашли богатейшие месторождения олова, где впоследствии стал работать рудник Валькумей. Открытие богатейших месторождений олова, а затем золота, угля и ртути определило судьбу города: Певек начинает расти. Глубокая бухта делает его важнейшим перевалочным узлом Северного морского пути.

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Сегодня Певек переживает настоящее возрождение. И ключевую роль в этом сыграл запуск в 2020 году уникального объекта – ПАТЭС «Академик Ломоносов». Этот гигант и самый северный в мире, и первый в истории человечества плавучий атомный энергоблок. Его доставили сюда по легендарному Северному Морскому Пути. Электрическая мощность – 70 мегаватт, в два раза больше, чем у Билибинской АЭС!

А еще Певек называют «городом ромашек» (летом они реально повсюду, даже сквозь бетон лезут!) и «городом романтиков». И это не случайно! Читали знаменитый роман Олега Куваева «Территория»? Так вот, «Посёлок» из книги – это и есть Певек! Именем писателя даже улицу назвали, и памятник ему стоит.

Но и на этом наше путешествие на зеленом Москвиче-«Полярнике» не заканчивается, ведь мы едем в самое грандиозное автопутешествие по России и планируем первыми в истории на одном автомобиле проехать все регионы нашей страны, поэтому ждите продолжения истории! И не забываем посмотреть наш сериал «Москвич-Полярник».

Партнёрский материал