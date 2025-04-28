Жара, пыль и скальник: как на старом Москвиче проехали через всю Якутию и Колыму в Магадан

Несколько месяцев назад мы по зимникам добрались до самого северного населённого пункта Якутии и всего Дальнего Востока — Юрюнг-Хая , а затем приехали в город Мирный. Там мы оставили нашего Москвича-Полярника до лета и вот прилетели сюда вновь – продолжить наше грандиозное путешествие на том же автомобиле через всю Россию по всем регионам страны.

Сколько раз был в Мирном, и всегда зимой. В этот раз наконец-то увидели кимберлитовую трубку и мир без снега. Вообще иной вид, конечно, завораживающий и фантастический.

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Подгадали билеты так, чтобы попасть на Ысыах – главный праздник Якутии, якутский Новый год. Праздник лета, возрождения природы и начала нового жизненного цикла. Пожалуй, здесь это самый популярный праздник. Его отмечают во всех городах, поселках и крупных селах в разные дни, поэтому можно посетить праздник в разных населенных пунктах. Все приходят в национальных нарядах. На празднике проводят традиционные обряды, танцуют, угощают кумысом, состязаются в национальных играх, борьбе, беге.

Какие-то вещи можно увидеть только зимой, а какие-то – только летом. Якутия – алмазодобывающий регион с центром в городе Мирный. И только в теплое время года тут можно посмотреть, как добывают алмазы. Мы заранее обеспокоились этим вопросом и направили запрос в компанию АЛРОСА. Нам показали и рассказали, как добывают алмазы открытым и закрытым способами.

После этого мы отправились в Центр сортировки алмазов, где посмотрели процесс разделения алмазов по классификационным признакам – размерности, форме, качеству (дефектности) и цвету. В Центре сортировки нам выложили из алмазов целую картину с изображением нашего Москвича-Полярника! Для этого было использовано алмазов на 8000 карат стоимостью около 60 млн рублей!

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Дальше из города Мирный путь лежит в Якутск. Наша задача – посмотреть самим и показать вам теперь и летнюю Якутию. Рассказать об особенностях автопутешествий здесь не только зимой, но и в сильную жару. И если учесть тот момент, что печка у нас не перекрывается, то это будет ещё одним испытанием. Даже бензонасос перегревался.

Первые сотни километров показали, что зимой те же самые дороги похожи на ровный отличный автобан по сравнению с тем, что происходит здесь летом.

Раньше этот участок назывался Вилюйский тракт и соединял Якутск с западными населенными пунктами и стойбищами Якутии. Тракт работал сначала до Вилюйска, Нюрбы и Сунтар. Потом удлинялся. С открытием алмазных месторождений его продлили до Мирного.

Движение по ней с трудом можно назвать круглогодичным, поскольку оно прерывается до сих пор в периоды ледостава и ледохода на реке Вилюй и ее притоках. На трассе в нескольких местах отсутствуют мосты и работают паромные переправы.

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Скорость движения в этих же местах у нас зимой была примерно в два-три раза выше и, что удивительно, комфортнее, несмотря на 50-градусные морозы. Сейчас здесь глубокие колеи, большие ямы, огромное количество комаров, и пыль от автомобилей стоит такая, что приходится почти останавливаться. Один раз чуть не столкнулись с выехавшей нам в лоб встречкой!

Так мы доехали до Якутска, где обслужили наш Москвич, ведь прошлое ТО было в прошлом году в Омске, когда мы выезжали в путешествие на самый север Якутии.

Из Якутска по трассе Колыма, которую некоторые водители даже называют самой опасной дорогой в мире, мы планируем доехать своим ходом до Магадана. Огромная река отрезает от материка громадный город Якутск. Здесь нужно не попасть в часы пик, которые обычно случаются в начале и в конце выходных. Но паромов много, движение отлажено, поэтому максимум два-три часа ожидания, и вы уже плывёте на другой берег.

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Ночуем прямо на берегу реки Лена, для этого взяли палатки и спальники.

Первые почти 200 километров трассы асфальт, связь и плотный трафик.

В Чурапче на выезде слева автоэстакада, торчащая почти из озера. Не верится, но ещё недавно это была стоянка. Посмотрите, как происходит таяние вечной мерзлоты и проваливается земля, превращаясь в холмы и озёра.

А вот дальше начинается самый сложный участок. Пыль! Очень много пыли! Если у вас автомобиль с салонным фильтром воздуха, то не будет никаких проблем. Если без него, то просто смиритесь.

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Но пыль ещё не самое сложное на трассе Колыма. Летом, в отличие от зимы, вам придётся взять с собой запасные покрышки. Ho дорога отсыпана щебнем и скальником, который не щадит не только подвеску, но и колёса. Мы поставили обычные дорожные, а не не АТ или МТ, и поймали за все это путешествие только один боковой порез об острый камень.

Москвич на трассе Колыма

Плюс глубокие колеи рыхлого песка. Там, где зимой ты летишь под сто километров в час, летом ты постоянно ползёшь на брюхе и бьёшься поддоном о камни. Колеи такие, что застревают даже фуры. Так что защита днища для летней Колымы обязательна.

Но не всё так плохо. Везде по трассе идёт ремонт. Дорога с каждым годом становится всё лучше и безопаснее.

Строятся новые мосты. Уже давно нет страшных Чёрного и Жёлтого прижимов. А с этого года исчезла и Заячья петля – последний узкий и опасный участок дороги.

Но пока нужно еще ждать паром на Алдане.

Москвич на трассе Колыма 1 / 4 Москвич на трассе Колыма 2 / 4 Москвич на трассе Колыма 3 / 4 Москвич на трассе Колыма 4 / 4

Есть летом ещё одна проблема на этой всемирно известной дороге – дожди. Они здесь бывают очень серьёзными. А вокруг ведь горы! Во-первых, само покрытие дороги местами очень быстро превращается в месиво из грязи, камней и воды. Появляются колеи, ямы и огромные глубокие лужи во всю дорогу.

Во-вторых, и без того бурные горные реки очень резко увеличивают свой объём и скорость, и даже ручьи превращаются в опасные бурные потоки, которые текут уже не по водопропускам, а несутся прямиком через дорогу. Поэтому, если вы отправляетесь в путь по трассе Колыма, а у вас прогноз с дождями, прежде, чем ехать дальше, лучше узнайте обстановку впереди. Иначе можно надолго остаться заблокированным где-то в тайге или горах. Мы попали именно в такие условия. Не было никаких шансов проехать в Оймякон – дорогу просто смыло, а трубы разметало водой. Целый ряд посёлков оказался полностью отрезан стихией.

Передвигаясь здесь в летний период, нужно быть готовым к самым разным неожиданностям. Мы медведей встречали почти каждый день, и каждый выход на улицу у нас теперь сопровождается тревогой и приключениями.

Москвич на трассе Колыма 1 / 3 Москвич на трассе Колыма 2 / 3 Москвич на трассе Колыма 3 / 3

Это случилось! Впервые в нашем веке автопутешественники на Москвиче приехали своим ходом в Магадан из Москвы. Да не только из Москвы, а в принципе с материка, как здесь говорят местные. Это стало возможным не только благодаря команде чудаков на старой советской машине.

Москвич на трассе Колыма

Нет. Сейчас это может сделать любой автолюбитель. На любом автомобиле! Уж если мы на старом Москвиче смогли проехать сначала через всю страну, потом через всю Якутию, а после доехать до Магадана, то и вы точно сможете. Ведь ваш автомобиль на 100% лучше, комфортней, экономичней, надёжней и быстрее, чем наш Москвич.

Москвич на трассе Колыма

Но это еще не все… дальше мы поедем еще севернее! На Чукотку!

Партнёрский материал