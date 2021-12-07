В музее «Автомобили мира» в Москве открылась выставка «Легенды 4х4»

3 декабря 2021 года в Музее «Автомобили мира» (Москва, ул. Самокатная, 4, стр. 34) открылась новая экспозиция «Легенды 4х4». Первыми легендарные внедорожники увидели автомобильные эксперты, блогеры, журналисты и представители автомобильных брендов.

Партнерский материал

Экспозиция «Легенды 4х4» организована журналом «Клуб 4х4». 10 легендарных внедорожников – участников международных соревнований и захватывающих путешествий – дополнили коллекцию музея «Автомобили мира». Каждый из автомобилей – история и уникальное произведение автомобилестроения. В экспозиции «Легенды 4х4» представлены:



автомобиль двукратного победителя марафона Africa Eco Race Алексея Титова – Ford Raptor F-150

автомобиль обладателя Кубка мира по ралли-рейдам Сергея Шмакова – спортивный багги модели «ЗиЛ Прото», построенный в единственном экземпляре.

легендарный Land Rover Discovery Camel Trophy Spec 1997 – участник приключения Саmel Trophy.

багги из Калифорнии, построенные для знаменитой внедорожной гонки на выживание Baja 1000. На таком же ездил герой Брэда Питта в фильме «Мистер и Миссис Смит».

Toyota Hilux Богдана Булычева и Александра Еликова, которая прошла оба «Полюса холода» и проехала по льду Северного Ледовитого океана.

экспедиционный внедорожник Hummer H2

дерзкий оранжевый Jeep Wrangler JT в уникальной комплектации X-Games, названной в честь Всемирных экстремальных Игр.

Представил свои два новых внедорожника и LADA NIVA – легендарный российский бренд, который в этом году празднует 45-летие. Наряду с новыми машинами экспозицию дополнила и раритетная классическая «Нива».

«Мы задумали эту выставку как проект, который станет новым толчком для популяризации Премии "Внедорожник года" и образа жизни 4х4 в целом. Мы давно знаем Дмитрия Октябрьского, директора "Автомобили мира", и очень рады, что экспозиция "Легенды 4х4" стала украшением музея. Внедорожники здесь выставляются впервые», – прокомментировал президент «Клуба 4х4» Михаил Снарский.

Выставка продлится с 3 по 18 декабря 2021 года и будет доступна всем посетителям музея, которые впервые смогут увидеть легенды оффроуда на одной площадке в таком составе.