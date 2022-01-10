В ожидании начала новой эры для smart: первое изображение forfour следующего поколения

Маленькие городские автомобили smart fortwo и forfour актуального поколения были показаны в 2014 году, обновление они пережили в 2019-ом. Весной того же года стало известно о том, что модели следующего поколения будут разработаны силами китайского холдинга Geely и выпускать их будут только в Поднебесной. Сейчас автомобили следующей генерации, которые получат только «зелёную начинку», судя по всему, находятся в стадии разработки.



На фото: smart Concept #1

Отметим, в течение «ковидного» 2020 года результаты продаж smart в Европе ощутимо снизились: в общей сложности дилеры реализовали лишь 27 218 единиц, что на 76,2% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в пиковом для последнего десятилетия 2019-ом клиенты на старосветском рынке купили 114 504 экземпляра. В прошлом году показатели продаж пошли вверх: за январь-ноябрь модели smart разошлись тиражом в 34 125 шт. (на 51,7% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года).



Ожидается, что новая эра для smart начнется уже в следующем году: так, в конце 2022-го марка, вероятно, представит компактный электрический городской кроссовер (предположительно, он войдёт в сегмент B). На рынок он, скорее всего, выйдет в 2023-ем. А в 2024 году в продаже может появиться smart forfour следующей генерации.

Официальной информации о том, как будет выглядеть ситикар smart forfour нового поколения, пока нет. Так что у художников есть возможность предложить на суд общественности свои варианты экстерьера будущей новинки. Свою версию внешности будущей новинки предлагает и дизайнер испанского издания motor.es.



Рендер smart forfour нового поколения

Следующий smart forfour, также как и паркетник, войдёт в сегмент B. Судя по рендеру, модель может многое позаимствовать у концепта smart # 1, который был представлен осенью прошлого года. У модели, вероятно, будет сильно наклонённая линия лобового стекла, так называемая «плавающая крыша», похожая форма светодиодной головной оптики, при этом фары, возможно, также соединят между собой светящейся полосой через всю ширину передней части.



На фото: салон smart Concept #1

Традиционной радиаторной решётки, очевидно, не будет, как, по сути, и отдельного элемента в виде заглушки. В нижнюю часть переднего бампера встроен крупный воздухозаборник. На боковине видны дверные ручки, установленные заподлицо, а также «обычные» зеркала заднего вида, расположенные на дверных панелях. Кормы не видно, но предполагается, что она тоже получит оформление в стиле шоу-кара smart # 1.



По предварительным данным, в основу новинки smart ляжет платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) разработки холдинга Geely. В длину «пятидверка», скорее всего, окажется чуть длиннее четырёх метров. Не исключено, что модель оснастят только одним электромотором, расположенным на задней оси; ожидается несколько вариантов отдачи, у самой мощной версии будет 204 л.с. Кроме того, ситикар, вероятно, получит батарею ёмкостью 66,5 кВт*ч, а его максимальный запас хода составит 430 км (цикл, по которому вели расчёт, не уточняется).

