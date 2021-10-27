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В преддверии премьеры: новый тизер спорткара Mercedes-AMG SL

27.10.2021 113 0 0

Официальная презентация новинки немецкой марки пройдёт уже завтра. Внешность «двухдверки» пока полностью не раскрыта, но частично автомобиль можно разглядеть в свежем видео.

 

Немецкий автопроизводитель наладил производство модели SL с открытым верхом ещё в 1954 году. Название по сути представляет собой индекс, который расшифровывается как Super Leicht, что в переводе обозначает «супер лёгкий». Пиковым для этой модели за последнее десятилетие оказался 2012 год: тогда европейские дилеры реализовали 3937 машин. Для сравнения, в «доковидном» 2019-ом было продано лишь 885 единиц, а по итогам кризисного прошлого года клиенты купили всего 505 машин, что почти на 43% меньше, чем годом ранее.

К скорой презентации сейчас готовится SL седьмого поколения, новая «двухдверка» дебютирует завтра, 28 октября. Как стало известно ранее, в ходе смены генерации модель полностью перейдёт в линейку Mercedes-AMG. Пока что немцы по-прежнему держат внешность следующего SL в секрете, однако сегодня компания расщедрилась на видеотизер будущей новинки.

У новой «двухдверки» будет мягкий верх (тогда как у актуальной версии – металлическая складываемая крыша) и два ряда сидений. Но стоит учитывать, что второй ряд подойдёт скорее для размещения спортивных сумок, также с относительным комфортом на этих местах смогут расположиться люди, чей рост не превышает 1,5 метра. При этом места для ног пассажиров, сидящих сзади, практически нет, а спинки кресел находятся почти в вертикальном положении.

Полностью экстерьер новинки на новом тизере не разглядеть, однако, судя по фотографиям прототипа SL, у следующего спорткара будет фирменная решётка радиатора Panamericana и по паре отверстий выхлопной системы слева и справа, интегрированных в нижнюю часть заднего бампера. В ролике показаны в профиль передняя часть автомобиля, где можно увидеть головную оптику, а также сглаженная линия кормы с видимым фонарём.

На фото: прототип нового Mercedes-AMG SL

Интерьер Mercedes-AMG SL нового поколения рассекретили ещё минувшим летом. В компании его назвали «гипераналоговым» (hyperanalog). В салоне присутствуют круглые дефлекторы вентиляции: на передней панели расположены четыре «турбины». Кроме того, стоит обратить внимание на виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, которая визуально как будто утоплена в нишу. Вероятно, таким образом в компании решили сделать так, чтобы при езде с открытым верхом было видно дисплей, а не блики на нём.

На фото: интерьер нового Mercedes-AMG SL

Ещё от подобной проблемы бликов защитили тачскрин информационно-развлекательной системы MBUX (его диагональ – 11,9 дюйма). Система работает таким образом, что меняет угол наклона, причём делает это автоматически: отдельный электропривод отвечает за то, чтобы сенсорный экран находился в более вертикальном положении, когда крыша нового SL сложена, а когда водитель поднимает мягкий верх, дисплей сам «откидывается» в сторону передней панели.

Известно, что новая «двухдверка» получит систему полного привода AMG 4Matic+, а также то, что под капотом у базовой версии окажется четырёхцилиндровый двигатель. Более подробной официальной информации о «начинке» пока нет. По предварительным сведениям, модель может получить гибридную силовую установку, в основе которой окажется двухлитровый турбомотор, работающий в тандеме с электромотором. Ожидается, что совокупная отдача такой системы составит 578 л.с. Не исключено, что в гамме сохранится и двигатель V8, а топовым окажется подзаряжаемый гибрид, совокупная мощность установки которого превысит 840 л.с.

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