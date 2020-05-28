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В России не спешат продавать подержанные автомобили

28.05.2020 114 0 0

По данным компании Automama, количество предложений на вторичном авторынке сократилось более чем наполовину.

 

Партнерский материал

В апреле и в мае количество предложений автомобилей на вторичном рынке в категории самых популярных моделей сократилось более чем наполовину. Об этом говорят данные розничной сети автомобилей с пробегом Automama, которая с помощью запатентованной системы Autocheck проанализировала 800 тыс. предложений о продаже подержанных автомобилей с начала 2020 года. 

Согласно данным Autocheck, в категории топ-20 самых популярных моделей авто с пробегом в марте текущего года предлагалось к продаже почти 85 тыс. автомобилей. В апреле этот показатель снизился до 40 тыс., а по предварительным итогам мая составляет порядка 50 тыс. единиц. Таким образом, сокращение предложений в этом сегменте вторичного рынка авто составило более 50%. 

Михаил Ерцев, операционный директор Automama

«Заметное сокращение предложений автомобилей на вторичном рынке связано с тем, что во времена экономической нестабильности люди не столь охотно расстаются со своими автомобилями, многие решили перенести продажу своего автомобиля «до лучших времен». На спад предложения повлияли и меры карантина, когда люди оставались дома, предпочитая не заниматься вопросом продажи своего авто»

Примечательно, что снижение объема предложения на вторичном рынке не привело к росту цен. По итогам апреля и предварительным данным мая они примерно остались на уровне марта. По данным системы Autocheck, если в марте средняя цена в категории топ-20 самых популярных моделей подержанных авто составляла 721 тыс. руб., то в апреле и в мае –  720 и 710 тыс. руб. соответственно. 

Среди самых популярных моделей на вторичном авторынке самое большое падение стоимости за последние два месяца показала Lada Vesta 2017 года выпуска. Бестселлер АвтоВАЗа подешевел на 2,1% с 532 тыс. до 521 тыс. руб. Второе место занимает Skoda Octavia 2016 г. в. – 1,6%, с 814 тыс. до 801 тыс. руб., а третье место с падением на 1,4% делят Ford Focus 2014 г. в. (с 518 тыс. до 511 тыс. руб.) и Toyota Camry 2010 г. в. (с 725 тыс. руб. до 715 тыс. руб.). 

Михаил Ерцев, операционный директор Automama

«Сейчас на авторынке наблюдается рекордное снижение спроса, а падение спроса на рынке почти всегда сопровождается снижением цен. И в первую очередь это касается наиболее свежих автомобилей, потому что их стоимость наиболее приближена к цене на новые автомобили. Поэтому продавцы вынуждены прибегать к большему дисконту, чтобы их предложение было более привлекательным по сравнению с предложением дилера на новую машину с учетом всех скидок и акций»

Самый же высокий рост цены из Топ-20 популярных моделей с пробегом показал кроссовер Nissan Juke 2016 года выпуска, чья стоимость увеличилась на 12% с 783 тыс. до 882 тыс. руб. Также на 3,4% с 773 тыс. до 799 тыс. руб. выросла цена модели Volkswagen Passat 2014 г. в., и на 2,7% поднялась цена на Toyota Corolla 2012 г. в. – с 640 тыс. до 656 тыс. руб. Кроме того, рост цен зафиксирован на такие модели с пробегом, как KIA Cerato 2013, Mitsubishi Outlander 2015, Skoda Rapid 2015, Lada Largus 2016, Volkswagen Jetta 2012 и KIA Ceed 2015. 

Также модель Toyota Camry 2010 г. в. отыграла назад мартовское снижение цен, и сейчас ее средняя цена составляет 732 тыс. руб., что на 1% выше показателя января (725 тыс. руб.) и на 2,7% выше показателя марта (713 тыс. руб.). По мнению специалистов Automama, сейчас ситуация больше напоминает классическую для этой модели – при любых условиях старые Camry, как и большинство моделей Toyota, становятся только дороже.

авторынок бизнес

 

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