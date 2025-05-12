В России появились новые тормозные колодки и диски

Диски серии S-performance разработаны для повседневной эксплуатации в условиях интенсивного городского движения. Они имеют сдвоенные направленные насечки и изготовлены из высокоуглеродистого чугуна марки G3000.
Керамические колодки Performance рассчитаны на работу в широком диапазоне температур и нагрузок. Они подходят для разного стиля вождения. Колодки выполнены из керамического фрикционного материала, имеют стабильный коэффициент трения GG (0,45-0,55) и совместимы с системами ABS и ESP.
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