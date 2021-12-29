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  • В России станет больше платных участков дорог: изменения касаются М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь»

В России станет больше платных участков дорог: изменения касаются М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь»

29.12.2021 37 0 0

Обход населённых пунктов Лосево и Павловска, входящий в состав платной трассы М-4 стал на 26 километров длиннее.

 

Платные дороги в РФ находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор»: за проезд по таким участкам водителям приходится платить. Стоимость проезда может меняться в зависимости от дня недели, времени суток, а также категории транспортного средства. На платных магистралях тоже бывают проблемные места: их дорожники пытаются ликвидировать с помощью масштабных реконструкций или же за счёт строительства новых участков – как правило, обходов населённых пунктов.

В течение долгого времени таким «узким местом» трассы М-4 «Дон» являлся двухполосный проезд (по одной полосе в каждую из сторон) двух населённых пунктов в Воронежской области – Лосево и Павловска. Летом прошлого года проблема наконец решилась: в июле Автодор открыл движение по обходу протяженностью около 85 км, он проходит с 633-го по 715 километр.

Напомним, этот участок пролегает по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Ему присвоили техническую категорию 1Б (в каждом направлении предусмотрено по две полосы движения), встречные потоки здесь разделены, а примыкания других дорог находятся на разном уровне.

Теперь в госкомпании сообщают о том, что обход Лосево и Павловска стал на 26 км длиннее: теперь этот участок проходит с 633-го по 741 километр. Так что с сегодняшнего дня, с 29 декабря, плата за проезд на этом отрезке трассы М-4 «Дон» рассчитывается с учётом проезда 111 км. В Автодоре пояснили, что протяжённость увеличилась после проведения комплексного обустройства трассы «Дон» в Воронежской области.

Теперь для владельцев легковых автомобилей, которые движутся по участку транзитом, проезд стоит 330 рублей с понедельника по четверг / 370 рублей – с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. При этом прежними остались условия (по транспондеру Tpass) для жителей и гостей Павловска, которые совершают поездки в направлении Воронежа.

Ещё один новый платный участок появился на трассе М-1 «Беларусь». Здесь завершилась реконструкция участка, проходящего с 45-го по 66 километр. При этом бесплатный дублёр проходит параллельно основному ходу (на платной основе). В общей сложности участок насчитывает десять полос, из них шести (по три в каждом направлении) присвоили категорию 1-Б. У четырёх полос бесплатного дублера (по две в каждую сторону) – 2 категория.

В ходе реконструкции дорожники построили на 64 километре трассы М-1 транспортную развязку: она повысила безопасность на этом участке, так как позволила ликвидировать одноуровневое пересечение с дорогой регионального значения «Кубинка – Наро-Фоминск».

Цена проезда по новому участку автодороги «Беларусь» пока не сообщается. Как сообщает «Российская газета», он станет платным в следующем году. В дальнейшем Автодор намерен продолжить работы по реконструкции М-1 – следующий отрезок пройдёт с 66-го по 84 километр. Сейчас подготовительные работы уже проведены, а также имеется положительное заключение Главгосэкспертизы.

Россия авто и общество дороги

 

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