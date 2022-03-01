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  • В России ввели новый штраф для водителей и изменили правила техосмотра

В России ввели новый штраф для водителей и изменили правила техосмотра

01.03.2022 166 0 0

Поправки, касающиеся проверки технического состояния определённых категорий машин, вступили в силу сегодня, 1 марта 2022 года. Наказывать пока будут только сотрудники ГИБДД.

 

Техосмотр транспортных средств в РФ существовал в той или иной форме с далёких времён: изначально, в 1936 году появилась «инструментальная проверка» машин, причём она сразу стала обязательной (тогда же, кстати, была образована Госавтоинспекция). Позже, в 1964-ом, появились талоны ТО, они продержались до 2011 года. В результате их заменили диагностические карты, с марта 2021-го этот документ существует только в электронном формате (бумажный аналог на руки больше не выдают).

Сейчас водители по-прежнему пользуются диагностическими картами, однако теперь этот документ требуется не всем. Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста ТС) в РФ был отменён в конце декабря 2021 года. Сейчас у собственников есть право при желании отправлять свои машины на проверку в добровольном порядке. Кроме того, получать диагностические карты по-прежнему обязаны собственники коммерческого транспорта, в том числе такси.

Кроме того, техосмотр (для легковушек «физлиц») необходим в случаях внесения изменений в конструкцию ТС, а также продажи машины старше четырёх лет: наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации. В дальнейшем список могут пополнить транспортные средства, у которых инспекторы ДПС выявят неисправности: соответствующие поправки уже подготовлены, они могут вступить в силу 1 марта 2023 года.
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Сегодня, 1 марта 2022-го, в силу вступили новые правила техосмотра: речь идёт о приказе Минтранса №346. Если раньше обязательными в ходе процедуры были два снимка машины (в начале и в конце ТО), то теперь требуется ещё и фото проверявшего машину технического эксперта – обязательно в полный рост, лицом к камере. Кроме того, сегодня ввели запрет на редактирование изображений. В Минтрансе предполагают, что это поможет в борьбе с мошенниками, использующими снимки машин, которые не приезжают на ТО, чтобы передать их в Единую автоматизированную систему техосмотра (ЕАИСТО).

Ещё одно изменение – новый штраф в размере 2 тыс. рублей за отсутствие действующей диагностической карты. Такому наказанию подвергнут водителей такси, грузовиков и автобусов (коммерческого транспорта, для которого пункты закона о ТО остались прежними). Штрафовать пока будут только сотрудники ГИБДД, проверяющие документы в ходе рейдов на дорогах. Предполагается, что информацию о диагностической карте инспекторы будут запрашивать либо по рации, либо с помощью планшетов.

Ранее предполагалось, что для вынесения новых штрафов собственникам коммерческих машин будут использовать дорожные камеры. Однако, как сообщает «Коммерсант», этот функционал на данный момент не реализован: так, по сведениям источников издания, требуемые информационные системы сейчас не готовы к работе, в МВД ситуацию не комментируют. Предполагалось, что «письма счастья» владельцам машин без вовремя пройденного ТО будут приходить не чаще, чем раз в сутки.

Важный момент: получить законную диагностическую карту можно только у оператора с аккредитацией Российского союза автостраховщиков (РСА). Участники рынка должны были подтвердить аккредитацию до 1 марта 2022 года, однако большая часть этого делать не стала. По данным издания, ещё 28 февраля в реестре числилось 4,83 тыс. аккредитованных операторов, а на 2 марта их останется всего 1,25 тыс. В итоге число пунктов ТО упадёт с 5,2 тыс. до 1,3 тыс.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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