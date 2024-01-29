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  • В Россию официально едут новинки Dongfeng: альтернатива Renault Arkana и полноприводный SUV

В Россию официально едут новинки Dongfeng: альтернатива Renault Arkana и полноприводный SUV

29.01.2024 603 0 0

Новые для нашего рынка китайские кроссоверы поступят в продажу в ближайшее время. Купеобразный паркетник предложат с турбомотором 1.5, для старшей модели заявлен двигатель 2.0T.

Осенью прошлого года компания Моторинвест, новый дистрибьютор Dongfeng в РФ, объявила о том, что в 2024-м значительно расширит модельный ряд китайского концерна: нам были обещаны минимум восемь премьер. Теперь же отдельно анонсированы две из грядущих моделей – к дебюту готовятся кроссоверы DFSK ix5 и DFSK ix7. Напомним, DFSK – это совместный проект Дунфэна и фирмы Seres, в зависимости от страны модели также могут быть представлены под брендами Fengon или Glory, ну или непосредственно Dongfeng. К слову, некоторые российские дилеры уже наладили поставки ix5 и ix7, но сейчас речь об официальном выходе на рынок.

DFSK ix5
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DFSK ix5
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Итак, DFSK ix5 – это купеобразный паркетник, который чуть крупнее нашей почившей Renault Arkana: длина – 4685 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2790 мм. В России для паркетника заявлен бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 137 л.с. (220 Нм) в сочетании с вариатором, привод только передний.

DFSK ix5

Нашему «купе» обещаны 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, четыре подушки безопасности, электрорегулировки передних сидений, мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма, пакет «теплых опций», климат-контроль, система бесключевого доступа, камера заднего вида.

DFSK ix5
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DFSK ix5
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Кроссовер DFSK ix7 по своим габаритам недалеко ушел от глобального Nissan Pathfinder: длина «китайца» равна 4930 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1765 мм, расстояние между осями – 2810 мм. Также сообщается, что дорожный просвет нашей версии составляет 200 мм. В России модель предложат с семиместным салоном.

DFSK ix7
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DFSK ix7
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Под капотом ix7 – бензиновый турбодвигатель 2.0 мощностью 231 л.с. (355 Нм), который работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. DFSK ix7 имеет полный привод с имитацией блокировки дифференциала.

DFSK ix7
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DFSK ix7
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В списке оборудования старшего SUV значатся: адаптивные светодиодные фары, панорамная крыша, кожаная обивка, шесть «эйрбэгов», подогрев и вентиляция передних кресел, проекционный дисплей и система предотвращения фронтального столкновения.

Российские продажи DFSK ix5 и DFSK ix7 стартуют в ближайшее время, цены еще не объявлены.

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