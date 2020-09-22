Партнерский материал
TAXI-2020 – уникальная площадка, в рамках которой участники смогут не только обсудить проблемы отрасли, но и повлиять на дальнейшее ее развитие, а также:
- обсудить тенденции развития законодательной деятельности такси;
- задать вопросы руководителям сервисов по вызову такси об их дальнейших планах;
- узнать, как снизить аварийность, используя технологии удаленных медицинских, технических осмотров и современные возможности контроля водителей;
- обсудить с коллегами, как они увеличили прибыль и упростили операционные процессы с помощью современных технологий;
- укрепить существующие и найти новые деловые контакты в неформальной обстановке и многое другое.
Подробнее о мероприятии вы можете узнать на официальном сайте.
Кроме того, на конференции будет работать выставочная экспозиция, где вы сможете узнать о новых технологиях для бизнеса такси, непосредственно пообщаться с представителями компаний и договориться о выгодном сотрудничестве.
Организатор конференции – АНО «Общественный Совет по развитию такси».
Справка:
Всероссийская конференция TAXI за 4 года стала одной из важнейших площадок в нашей стране для диалога всех участников таксомоторной отрасли.
Первая конференция состоялась в ноябре 2017 года, в ней приняли участие 385 делегатов – топ-менеджеров служб заказа такси, представителей уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, собственников таксопарков, руководителей профильных общественных организаций.
Уже в 2019 году интерес к мероприятию возрос, и общее количество участников увеличилось до 677 человек.
Чтобы стать участником конференции TAXI-2020, вам необходимо:
- Заполнить форму регистрации.
- Оплатить билет участника.
Это можно сделать на сайте конференции
Билет участника обеспечивает:
- Доступ на все мероприятия в рамках деловой программы конференции.
- Кофе-брейки во время перерывов между сессиями.
- Посещение выставочной экспозиции.
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