В Сочи с 15 по 16 октября пройдет IV Всероссийская конференция ТАХI-2020

На мероприятии соберутся крупнейшие игроки рынка такси, представители уполномоченных органов и эксперты отрасли. Участники конференции смогут обсудить проблемы рынка, узнать об эффективных стратегиях развития бизнеса и найти новых деловых партнеров. Кроме того, конференцию посетят представители ведущих российских и зарубежных сервисов заказа такси.

Партнерский материал

TAXI-2020 – уникальная площадка, в рамках которой участники смогут не только обсудить проблемы отрасли, но и повлиять на дальнейшее ее развитие, а также:

обсудить тенденции развития законодательной деятельности такси;

задать вопросы руководителям сервисов по вызову такси об их дальнейших планах;

узнать, как снизить аварийность, используя технологии удаленных медицинских, технических осмотров и современные возможности контроля водителей;

обсудить с коллегами, как они увеличили прибыль и упростили операционные процессы с помощью современных технологий;

укрепить существующие и найти новые деловые контакты в неформальной обстановке и многое другое.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать на официальном сайте.

Кроме того, на конференции будет работать выставочная экспозиция, где вы сможете узнать о новых технологиях для бизнеса такси, непосредственно пообщаться с представителями компаний и договориться о выгодном сотрудничестве.

Организатор конференции – АНО «Общественный Совет по развитию такси».



Справка:

Всероссийская конференция TAXI за 4 года стала одной из важнейших площадок в нашей стране для диалога всех участников таксомоторной отрасли.

Первая конференция состоялась в ноябре 2017 года, в ней приняли участие 385 делегатов – топ-менеджеров служб заказа такси, представителей уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, собственников таксопарков, руководителей профильных общественных организаций.

Уже в 2019 году интерес к мероприятию возрос, и общее количество участников увеличилось до 677 человек.

Чтобы стать участником конференции TAXI-2020, вам необходимо:

Заполнить форму регистрации.

Оплатить билет участника.

Это можно сделать на сайте конференции

Билет участника обеспечивает:

Доступ на все мероприятия в рамках деловой программы конференции.

Кофе-брейки во время перерывов между сессиями.