В США продолжают разбираться с «дизельным скандалом»: арестован менеджер Stellantis

Несколько лет назад по миру прокатилась волна «громких» судебных разбирательств: они были связаны с так называемым «дизельным скандалом». Старт делу был дан в Штатах в 2015 году – тогда американские регуляторы обвинили концерн Volkswagen в намеренном искажении данных о реальном объёме выбросов вредных веществ от некоторых дизельных двигателей, которыми оснащались автомобили марок, принадлежащих VW («под огонь» попали в том числе Audi, Seat и Skoda).



Напомним, регуляторы в США в ходе расследования выяснили, что для занижения показателей выхлопов на тестах производитель использовал специальное программное обеспечение. Первым в центре «дизельгейта» оказался немецкий концерн Volkswagen, однако впоследствии скандал коснулся и других производителей, так, нарушения нашлись и у автомобилей марок концернов Daimler и Fiat Chrysler Automobiles (сейчас не существует, с начала этого года является частью автогиганта Stellantis).



На фото: Ram1500

В итоге в Штатах ужесточили контроль за тестами по проверке уровня выбросов автомобилей с дизельными двигателями. Тем временем, разбирательства по-прежнему продолжаются. Недавно был взят под стражу менеджер Stellantis Серджио Пасини, арест произвели в городе Феррара на севере Италии. Управленца освободили после слушания, которое прошло в Апелляционном суде Болоньи. Однако, как сообщает Reuters, его могут экстрадировать в США: соответствующее решение может быть принято на слушании, которое пройдёт в Италии через 40 дней.

На самом деле обвинения менеджеру предъявили ещё в начале этого года. В частности, его обвиняют в сговоре с целью установки в автомобили дизельных двигателей, способных «обманывать» государственные тесты на объём выбросов. На тот момент он занимал должность менеджера в Fiat Chrysler Automobiles.



На фото: Jeep Compass

В компании утверждают, что продолжат «в полной мере сотрудничать» с властями США в рамках дела, касающегося «дизельного скандала». В январе 2019-го автопроизводитель согласился выплатить около 800 млн долларов: сумма пойдёт на урегулирование гражданского судебного разбирательства, которое стартовало с подачи Министерства юстиции, клиентов и чиновников. Стоит отметить, что несмотря на это, в Fiat Chrysler Automobiles ранее отрицали, что намеренно пытались уклониться от требований по выбросам, используя дизели с «хитрым» программным обеспечением.

Дело, касающееся FCA, включало в себя, в частности, более сотни тысяч пикапов Ram и моделей бренда Jeep, оснащённых дизельными двигателями. Теперь этот вопрос решается на уровне автогиганта Stellantis: он был образован в начале текущего года с помощью слияния с французской группой PSA (теперь оба «старых» названия упразднены).



Кстати, концерн VW скандал пока тоже не отпускает. В прошлом году стало известно о том, что ему, вероятно, всё-таки придётся выплатить компенсации британцам, так как местный суд отклонил апелляцию Volkswagen (в компании считали, что раз клиенты не понесли убытков, то производитель не обязан выплачивать им компенсации за то, что те пользовались машинами с «неэкологичными» моторами). Суд по этому коллективному иску пройдёт в 2022 году.

