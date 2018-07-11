Компактный кроссовер марки Venucia выйдет на рынок до конца текущего года. Бренд создан компаниями Nissan и Dongfeng.

Накануне в Сети появились фотографии с тестов прототипа нового «паркетника» Venucia, а также эскизы модели. Теперь же марка распространила тизер серийного кроссовера. Судя по изображениям, компания запустит в продажу вседорожник размером с Nissan Kicks. Кстати, как и «японец», китайский кросс будет доступен с двухцветным кузовом. Имя новинки и ее характеристики пока не раскрываются.

Бренд Venucia создан Nissan и Dongfeng в 2010 году специально для «поднебесного» рынка. Поначалу под маркой выпускали перелицованные старые «ниссаны», затем появились самостоятельные модели, в основе которых все же лежат «тележки» от «японцев». Скорее всего, новый кросс Venucia также построен на платформе Nissan. Не исключено, что новинка базируется на «тележке» V – она же лежит в основе Kicks.

В Китае продажи «паркетника» Venucia стартуют в четвертом квартале текущего года.

1 / 2 Эскизы нового кроссовера Venucia 2 / 2 Эскизы нового кроссовера Venucia

Кстати, Nissan Kicks тоже доступен китайским покупателям, для рынка Поднебесной его производят на заводе СП Nissan и Dongfeng. Длина этой модели равна 4 295 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 588 мм, размер колесной базы составляет 2 620 мм. В Китае Kicks представлен со 124-сильным «атмосферником» 1.5 семейства HR, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором Xtronic. Привод – только передний.

1 / 4 На фото: Nissan Kicks 2 / 4 На фото: Nissan Kicks 3 / 4 На фото: Nissan Kicks 4 / 4

Цена Kicks начинается с отметки в 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 941 000 рублей по актуальному курсу. Новый кроссовер Venucia наверняка окажется дешевле.

Отметим, продажи Venucia растут: в 2017-м в Китае реализовано 145 205 автомобилей против 114 383 единиц в 2016-м. Впрочем, и до Nissan, и до Dongfeng марке пока далеко: японская компания продала в Китае в прошлом году 1 118 085 машин, Дунфэн – 639 248 штук.