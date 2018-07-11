В стиле Kicks: новое фото совместного паркетника Nissan и Dongfeng

В стиле Kicks: новое фото совместного паркетника Nissan и Dongfeng

87 0 0
Компактный кроссовер марки Venucia выйдет на рынок до конца текущего года. Бренд создан компаниями Nissan и Dongfeng.

Накануне в Сети появились фотографии с тестов прототипа нового «паркетника» Venucia, а также эскизы модели. Теперь же марка распространила тизер серийного кроссовера. Судя по изображениям, компания запустит в продажу вседорожник размером с Nissan Kicks. Кстати, как и «японец», китайский кросс будет доступен с двухцветным кузовом. Имя новинки и ее характеристики пока не раскрываются.

venucia (2)

Бренд Venucia создан Nissan и Dongfeng в 2010 году специально для «поднебесного» рынка. Поначалу под маркой выпускали перелицованные старые «ниссаны», затем появились самостоятельные модели, в основе которых все же лежат «тележки» от «японцев». Скорее всего, новый кросс Venucia также построен на платформе Nissan. Не исключено, что новинка базируется на «тележке» V – она же лежит в основе Kicks.

В Китае продажи «паркетника» Venucia стартуют в четвертом квартале текущего года.

1 / 2
Эскизы нового кроссовера Venucia
2 / 2
Эскизы нового кроссовера Venucia

Кстати, Nissan Kicks тоже доступен китайским покупателям, для рынка Поднебесной его производят на заводе СП Nissan и Dongfeng. Длина этой модели равна 4 295 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 588 мм, размер колесной базы составляет 2 620 мм. В Китае Kicks представлен со 124-сильным «атмосферником» 1.5 семейства HR, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором Xtronic. Привод – только передний.

1 / 4
На фото: Nissan Kicks
2 / 4
На фото: Nissan Kicks
3 / 4
На фото: Nissan Kicks
4 / 4

Цена Kicks начинается с отметки в 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 941 000 рублей по актуальному курсу. Новый кроссовер Venucia наверняка окажется дешевле.

Отметим, продажи Venucia растут: в 2017-м в Китае реализовано 145 205 автомобилей против 114 383 единиц в 2016-м. Впрочем, и до Nissan, и до Dongfeng марке пока далеко: японская компания продала в Китае в прошлом году 1 118 085 машин, Дунфэн – 639 248 штук.

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , Venucia
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
9 Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба
8 Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч
7 Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Chevrolet Niva
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-седан Renault Logan: первые изображения

Недавно появилась информация о том, что в скором времени может состояться премьера кросс-модификации популярного седана Renault, в связи с чем…

3048 0 4
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Велик золотник и дорог: покупаем Mitsubishi Pajero IV за 1,3 миллиона рублей

Казалось бы, что может быть проще, чем найти этого заслуженного ветерана с таким-то бюджетом! Поэтому, просматривая объявления, я был настроен оптимистично: в отведённую сумму укладывается много машин, так что выбор…

8086 1 8
Статьи / Популярные вопросы
Тонировка: что разрешено, как замерять, и каково наказание за нарушение?

Несмотря на то, что в последние годы шум вокруг тонированных автомобилей несколько поутих, а наказания за тонировку смягчились, вопрос того, что дозволено законом, остается актуальным. Каковы допустимые нормы тонировки,…

4158 0 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Новый взгляд на комбо-устройства: тест Fujida Karma Slim

Мы привыкли, что комбо-устройство – полезный, однако здоровенный и не слишком удобный гаджет… Но новое поколение «комбиков» – это компактные плоские приборы, которые не висят «гирей» над головой водителя и легко прячутся…

1220 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Transporter T5 с пробегом: нежный привод двери и вода в салоне

Микроавтобус – это скучно, тяжело и экономично. Когда-то так оно и было, но именно Transporter и все его семейство этот стереотип разбили вдребезги. Микроавтобус может быть не только практичным, но и драйверским.…

1028 0 2
Статьи / Эксперт выбирает авто
Велик золотник и дорог: покупаем Mitsubishi Pajero IV за 1,3 миллиона рублей

Казалось бы, что может быть проще, чем найти этого заслуженного ветерана с таким-то бюджетом! Поэтому, просматривая объявления, я был настроен оптимистично: в отведённую сумму укладывается много машин, так что выбор…

8086 1 8
Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч

Ford Focus – первая массовая «российская» иномарка, и в нулевых годах он был самой желанной альтернативой отечественным авто. Focus второго поколения уверенно продолжил штурмовать вершины хит-парадов и в своё время по…

10824 8 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Дядя, купи Lexus и расслабься: опыт владения Lexus LS 430

Задуманный как альтернатива лучшим, он в итоге нашел собственный путь. Его кредо – сдержанный экстерьер и всегда богатый внутренний мир, который не хочется покидать. Его технический консерватизм, на заре карьеры…

22629 1 3
Тест-драйвы / Одиночные
Управление неожиданностями: тест-драйв новой Toyota Camry

Мы не думали, что это когда-то случится. Хотя, говоря объективно, это должно было случиться уже давно. А случилось вот что: Toyota Camry стала интересным автомобилем. И если раньше словосочетание «водитель Camry»…

21879 18 0
Тест-драйвы / Одиночные
Я толстый самолет: опыт владения Chrysler Concorde

Гигантомания у американских драйверов в крови. Не изжить ее ничем – ни пробками, ни повышением цен на топливо, ни здравым смыслом. Больше – значит лучше. Простая формула, по которой рождён и он – Chrysler Concorde.

13144 7 7
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

73167 5 2
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

14066 2 0
Статьи / Практика
Смешной шутки автомобиль креативный скидка: забавные автоаксессуары с AliExpress

Когда речь идет об AliExpress, шутки и веселье начинаются еще на этапе прочтения описания товара, даже если вы покупаете какую-нибудь скучную штуку вроде парктроника или насоса. Но есть у китайцев в арсенале и товары,…

10006 3 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

54019 2 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

9667 0 1
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

8270 0 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

373727 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

250273 19 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

115393 14 1
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?