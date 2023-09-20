В Воронеже прошел финал Чемпионата России по автокроссу

С 14 по 16 сентября в Воронеже на стадионе технических видов спорта Воронеж-Ринг состоялись финальные заезды Чемпионата России по автокроссу 2023 года. Более 80 спортсменов, 10 классов-участников. Хорошая солнечная погода и зрелищная, эмоциональная борьба за звание лучшего пилота надолго останутся в памяти зрителей и болельщиков, которых на Воронеж-Ринг собралось более 1000 человек.

В пятницу с раннего утра до позднего вечера на стадионе проходили квалификации, которые выявляли фаворитов финальных заездов. Стартовая позиция, ближайшие соперники, тактика ведения борьбы – все это зависело от того, как пилоты выступят на квалификационных заездах.

Субботний день, день финала, традиционно начался с парада пилотов: по трассе проехали все участники Чемпионата, продемонстрировав разнообразие классов. Безусловно, больше всего внимания привлекали ЗИЛы, класс Т3-4, который вернулся в Воронеж после долгого отсутствия.

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После парада один за другим начались финальные заезды. Наверное, самыми эмоциональными как для зрителей, так и для пилотов, были заезды “детских” классов Д3-микро, Д3-мини и Д3-250. Отчаянные и смелые юные пилоты сражались за высокие позиции, не оставляя шанса своим соперникам. Ведь от позиций в личном рейтинге зависело и командное место. И основная борьба развернулась между пилотами команд ФАСВО (Воронеж) и ЦСКА (Москва). Ребятам было важно каждое очко, чтобы привести свою сборную на более высокую позицию в рамках Первенства России.

А наиболее зрелищными стали, конечно же, заезды классов Т1-2500 и Т4-3. Воронежская трасса, особенно ее конфигурация, оказалась очень требовательной к мастерству пилотов. Поэтому тут было все: и вылеты, и развороты, и столкновения. Но тем интереснее было наблюдать за борьбой гостям Чемпионата. Так, например, Хашимов Радис (класс Т1-2500), который по итогам квалификаций занимал 4 позицию, смог вырваться в лидеры и занять первое место в Финале, потеснив на 2 позицию лидера квалификации – Кострукова Михаила.

В классе Т4-3 тройка лидеров – Коротков Сергей (№13), Степанов Роман (№75), Козлов Дмитрий (№93) – сформировалась на стадии квалификации, и никто из соперников не смог разбить их пелотон.

Еще одним богатым на яркие моменты стал класс Супер 1600, где борьба шла за 2 и 3 позиции. Демин Василий (№40) уверенно лидировал на протяжении всей гонки. Его ближайшим соперником был Корпачев Павел (№12), который, к сожалению, не смог выдержать накала борьбы и уступил свое место Матвееву Алексею (№97).

Весь финальный гоночный день был динамичным, ярким, запоминающимся. Отличный финальный аккорд сезона 2023 года.

ИТОГИ

Академия РАФ по кроссу класс Д3-Микро

1 место – Макаров Сергей (№30, Набережные Челны)

2 место – Исаев Владимир (№19, Раменское)

3 место – ﻿ Муллахматов Карим (№45, Казань)

Первенство России по кроссу класс Д3-мини

1 место – Жигулин Феликс (№86, Верхняя Пышма)

2 место – Власов Дмитрий (№78, Видное)

3 место – Крючков Дмитрий (№71, Москва)

Первенство России по кроссу класс Д3-250

1 место – Дияров Эмиль (№99, Казань)

2 место – Дорохов Максим (№12, Воронеж)

3 место – Марченко Захар (№33, Москва)

Первенство России по кроссу класс Багги 600

1 место – Шерстяных Максим (№97, Набережные Челны)

2 место – Балясников Денис (№47, Выборг)

3 место – Курганов Илья (№20, Москва)

Первенство России командный зачет в классах Д3-мини и Д3-250

1 место – КАМАЗ-мастер Юниор (Набережные Челны)

2 место – ФАСВО (Воронеж)

3 место – ЦСКА (Москва)

Чемпионат России по кроссу класс Д2Н

1 место – Жужгов Михаил (№15, Пермь)

2 место – Минниханов Раис (№62, пос. Лесхоз)

3 место – Залозных Дмитрий (№4, Курск)

Чемпионат России по автокроссу класс Супер 1600



1 место – Демин Василий (№40, Братск)

2 место – Матвеев Алексей (№97, Смоленск)

3 место – Соченко Антон (№9, Курск)

Чемпионат России по кроссу класс Д3-спринт

1 место – Бондарь Петр (№16, Новороссийск)

2 место – Назимов Никита (№42, Санкт-Петербург)

3 место – Бадин Андрей (№98, Гуково)

Чемпионат России по кроссу класс Т4-3

1 место – Коротков Сергей (№13, Курган)

2 место – Степанов Роман (№75, Рязань)

3 место – Козлов Дмитрий (№93, Москва)

Чемпионат России по кроссу класс Т1-2500

1 место – Хашимов Радис (№7, Старое Байсарово)

2 место – Коструков Михаил (№80, Новый Уренгой)

3 место – Коструков Александр (№81, Новый Уренгой)

Партнёрский материал