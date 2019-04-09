Виновных в ДТП начинающих водителей планируют отправлять на переобучение

Виновных в ДТП начинающих водителей планируют отправлять на переобучение

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ГИБДД теперь проверяет автошколы по новым правилам, они вступили в силу на прошлых выходных, но по факту начали действовать в начале текущей недели.
 

Ведомство контролирует подготовленность автошкол к приёму будущих водителей с 2014 года – тогда действовали специальные ведомственные рекомендации. В 2017-ом их отменили, и с тех пор никакого документа для проверок учебных организаций не было. Теперь, в 2019 году, закрепили новый порядок для осуществления надзора за учебными организациями, чтобы исключить расхождения при проверках в разных регионах.

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Порядок касается проверки учебно-материальной базы, то есть классов, учебных машин и площадок, а также пособий и преподавателей. Каждой автошколе перед проверкой нужно определиться с максимальным количеством учеников, которое она сможет выпускать в год, предоставить проверяющим документы на землю, которая арендуется под площадку, предоставить для изучения литературу и учебный план. По итогам проверки ГИБДД выдаст заключение, без которого автошкола не может работать. Оно действует в течение 5 лет (раньше было бессрочным).

В новом документе впервые описана процедура прекращения действия заключений. Такое возможно в случае, если кончился срок действия договора на землю, где расположена учебная площадка. К тому же не секрет, что некоторые автошколы арендуют землю только на время проверки, так что в ГИБДД пообещали в будущем проводить внеплановые проверки автошкол, кстати, проверяться будут не только автодромы, но и учебные автомобили. Но для этого потребуется закрепить соответствующие полномочия ведомства в указе президента РФ.

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Также ГИБДД по-прежнему не отказывается от идеи объединить «Площадку» и «Город» в единый практический экзамен. Напомним, идея не пришлась по душе Минэкономразвития, а также многим автошколам. Ожидается, что решение на уровне правительства РФ по этому предложению будет принято в июне-июле текущего года.

Помимо этого, изменения ждут и теорию: экзамен на права обещает стать сложнее и разнообразнее. Речь идёт о том, что характер вопросов будет напрямую зависеть от категории ТС, которым планирует управлять выпускник автошколы. Также будущих водителей хотят заставить не зазубривать билеты, а учиться думать. В этом случае проверяться в ходе экзамена будет умение кандидата ориентироваться в различных дорожных ситуациях.

Car accident involving two cars on the street

И одним из важнейших для водителей нововведений может стать то, что ГИБДД получит право отправлять переучиваться тех начинающих водителей, которые попали в ДТП в течение первых двух лет после окончания автошколы. По словам замглавы отдела регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, на которого ссылается «Коммерсант», уже сейчас, в случае аварии с новичком, ведомство узнаёт, какую автошколу тот окончил, однако, никаких мер в отношении неё не принимается. Как отметили в ТАСС, не исключён вариант, при котором «провинившийся» водитель сможет пройти переобучение за счёт автошколы, которая выдала ему свидетельство.

Согласно статистике, количество ДТП по вине начинающих водителей в России постепенно снижается. Так, в 2018 году было зафиксировано около 8,7 тыс. таких аварий, а в 2017-ом – 10,2 тыс. случаев, годом ранее – 11,2 тыс. инцидентов. Чаще всего такие ДТП случались из-за несоблюдения виновниками очередности выезда на перекрёсток, на них пришлось больше четверти случаев.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что начинающих водителей начали заносить в единый реестр. За несвоевременное или некорректное внесение данных автошколы штрафуют на сумму в размере 5 тыс. рублей. Таким образом в стране решили бороться с фальшивыми водительскими правами.

Авто и общество В России Закон автошколы получение прав экзамены в ГИБДД
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