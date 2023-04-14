Владимир Правдивый завершает работу в Авито

После окончания финансового периода в марте 2023 года генеральный директор Авито Владимир Правдивый принял решение завершить свою работу в компании. С 29 апреля он делает перерыв в своей рабочей деятельности. Владимир сообщил, что сосредоточится на вопросах собственного здоровья и семьи. Руководство компанией останется у членов Правления, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. На корпоративном уровне за развитие бизнеса будет отвечать Иван Гуз, экс-заместитель генерального директора, за поддержку бизнеса –Сергей Пивень, финансовый директор Авито.

Владимир Правдивый, CEO Авито:

«Я руковожу Авито более 9 лет – целая жизнь по эмоциям, вызовам и достижениям, рост в 30 раз по выручке и выход на позицию №1 в мире. Это был марафон в темпе спринта, а последние 3 года – самые сложные, но и самые успешные. Очень горжусь этими результатами, особенно командой, которую мне удалось вырастить, и тем, чего мы достигли вместе.

Я – играющий тренер, а не артефакт. CEO, который работает больше 10 лет в одной компании, – редкий случай. Знаю, что оставляю Авито в надежных руках большой и сплоченной команды из 6 тысяч человек. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах.

Сейчас я должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье. Когда-то я принял компанию у основателей Филиппа и Йонаса и относился к Авито, как к ребенку. Ребенку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети еще растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как Авито».

Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, акционер компании Авито:

«Новость о решении Владимира стала для меня лично неожиданной и нерадостной. Авито сегодня находится в лучшей своей форме. И это, несомненно, заслуга Володи и той великолепной команды, которую ему удалось собрать. То, что он принял решение уйти не во время шторма, а когда компания твердо стоит на ногах – вызывает у меня уважение.

У меня нет никаких сомнений, что Авито будет преуспевать и сохранит уникальную культуру. Вместе с Владимиром мы решили, как лучше поддержать этот баланс. Управление компанией останется в руках действующего топ-менеджмента – Правления, которое де-факто делает это многие годы. Kismet как акционер не будет влиять на операционную деятельность Авито, наши планы в отношении компании как актива не меняются. Верю в ребят и что у них все получится. Мы всегда поддержим команду в стратегических вопросах».

Команда Авито поговорила с Владимиром Правдивым и записала видеоинтервью по самым принципиальным вопросам.

Ключевые бизнес-юниты Авито уже давно работают на профильных высококонкурентных рынках как самостоятельные игроки с собственными стратегиями развития. Компания несколько лет назад перешла от модели централизованного управления бизнеса к передаче ключевых решений центрам вертикалей и горизонтальным директорам. К вертикальным бизнес-юнитам относятся Авито Товары, Авито Авто, Авито Недвижимость, Авито Работа, Авито Услуги; к горизонтальным – Продукт, Технологии, Продажи, Маркетинг и др. Их лидеры составляют Правление Авито.

Общая стратегия развития компании и ежегодный бюджет будут по-прежнему разрабатываться Правлением и согласовываться акционером. Таким образом, алгоритм принятия решений в компании сохранит свой формат.