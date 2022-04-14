Внедорожник Beijing BJ60, который составит конкуренцию Танку: новые изображения и подробности

Как и положено вездеходу, у новой модели брутальный облик, внутри установили пару экранов. Официально для «китайца» пока подтверждена только гибридная установка, хотя «традиционные» версии тоже, скорее всего, будут.

Эскизы и тизеры нового рамного внедорожника Beijing BJ60 (бренд Beijing принадлежит концерну BAIC) распространили в марте, в начале апреля в Сеть выложили фирменные фото замаскированной машины, и тогда же на улицах китайских городов появились стеклянные боксы с тестовыми образцами внутри. Теперь же опубликована очередная порция картинок, причем марка впервые показала интерьер грядущего вездехода. Вдобавок стали известны кое-какие свежие подробности.

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У Beijing BJ60 независимая подвеска всех колес, а у полноприводной трансмиссии – сразу три блокировки. Китайцы пишут, будто длина модели равна 5020 мм, расстояние между осями – 2800 мм. Подтверждена гибридная установка, хотя о технике пока так и не рассказали. По предварительным данным, гибрид наберет первую «сотню» всего за 6 секунд, максимальный запас хода такого варианта – 1000 км (вероятно, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC). Версии только с ДВС тоже наверняка будут.



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Что же касается внешности, то ее, как и в случае с остальными внедорожниками BAIC Beijing, постарались сделать максимально брутальной: у BJ60 угловатый кузов, квадратные колесные арки и массивные бамперы, на багажной двери висит запаска. Фары слились с радиаторной решеткой (блоки основных фар состоят из четырех диодных элементов), а фамильные для Beijing U-образные «вырезы» имеют подсветку. К слову, некоторые «поднебесные» СМИ утверждают, что эта подсветка может служить приветствием: она активизируется автоматически, стоит только подойти к машине (электроника реагирует на ключ на расстоянии до 4 метров).



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Внутри – два отдельных дисплея, на передней панели есть светящийся узор в виде гор. В списке оборудования также значатся дорогая аудиосистема, панорамный люк в крыше, вентиляция передних сидений и автопарковщик. Внедорожник предложат с семиместным салоном.



Полноценную премьеру Beijing BJ60 справит в ближайшее время. В Китае его главным конкурентом станет Tank 500 (маркой Tank владеет концерн Great Wall). О планах поставлять новинку на другие рынки в BAIC пока не сообщали.

