«Внедорожник года» 2020: в рамках премии прошёл большой автомобильный тест-драйв

Партнерский материал

Первая часть тест-драйва прошла по маршруту легендарных рейдов «Клуба 4х4», по живописным грунтовкам и размокшим после недавних дождей лесным тропам. Подвески и системы полного привода кроссоверов, внедорожников и пикапов, обутых в обычные дорожные покрышки, подверглись жестокой проверке в настоящих грязевых ваннах, в которые превратились отдельные участки трассы.



С места сбора в Истринском районе Московской области колонна экспертов выехала до первой локации – брода, расположенного на слиянии рек Истра и Малая Истра, где испытатели проверили его глубину, пустившись вплавь. Продолжив маршрут по извилистым и размытым от грязи дорогам, участники тест-драйва оказались в открытом поле, где смело дали по газам, чтобы проверить автомобили в экстремальных условиях. Не все смогли справиться с тяжёлым для стандартных автомобилей бездорожьем, впрочем, бежать за трактором тоже не пришлось – сами же участники и технички, сопровождавшие колонну, приходили на выручку, быстро вытаскивая застрявших. Стоит отметить, что на случай непредвиденных ситуаций организаторы заручились поддержкой партнёра премии, компании Nokian Tyres, и использовали тестовые грязевые шины.

«Современные системы полного привода при поддержке вспомогательной электроники способны на многое, так что сегодня даже домохозяйки на кроссоверах, а не только профессионалы оффроуда на подготовленных внедорожниках, способны демонстрировать чудеса проходимости, всего лишь внимательно прочитав инструкцию к автомобилю», – поделился впечатлением от тест-драйва член экспертного жюри, автомобильный журналист Григорий Алёшин.

Прямо с трассы колонна автомобилей отправилась на мойку, организованную компанией Greenworks – ещё одним партнёром премии и ведущим международным производителем аккумуляторной садовой техники. Участники тест-драйва самостоятельно отмывали машины от грязи с помощью моющих средств компании Autoland и CartechPro. А отмывать было что! Машины изрядно покрыл «налёт бездорожья»! И лучше всех справился с задачей представитель экспертного жюри, шеф-редактор телеканала «Авто 24» Павел Курлапов, за что и получил в подарок мойку высокого давления Greenworks.

Кстати, в честь пятнадцатилетия премии компания Greenworks устроила ещё один конкурс – состязание лесорубов. С помощью аккумуляторной пилы нужно было отпилить от бревна кругляш весом ровно 150 граммов, что символизировало 15-летний юбилей премии «Внедорожник года». Самый точный спил сделал блогер Артём Ачкасов, так что ему досталась цепная электропила.

После мойки и отдыха, тест-драйв продолжился на специальном маршруте, проложенном в мотопарке «Вельяминово». На рельефных препятствиях участники смогли оценить геометрическую проходимость автомобилей и работу систем помощи при спуске с крутого склона.

Завершилось мероприятие торжественным ужином в ресторане «Стрекоза» гелипорта «Истра». Здесь члены жюри получили поощрительные призы от друзей премии — компаний Kwazar, CartechPro, «Неофрут», годовые безлимитные клубные карты помощи на дорогах Русского АвтоМотоКлуба (РАМК) , Webasto, YI Technology и других партнёров.

Главный приз премии – квадроцикл CFMOTO X5 Classic – пока ещё разыгрывается. Чтобы получить его и стать обладателем других ценных подарков, нужно просто проголосовать за любимый кроссовер, внедорожник или пикап на сайте. Голоса принимаются до 31 августа 2020 года, а в сентябре нас ждёт подведение итогов и объявление моделей-победителей.