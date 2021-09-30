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Внедорожник года 2021: две награды – у компании Kia!

30.09.2021 173 0 0

В Москве состоялась финальная часть ежегодного конкурса «Внедорожник года». Эта премия присуждается по результатам выбора трех судейских команд: постоянных авторов специализированных изданий, автоблогеров и самих водителей. Лауреатом 2021 года в двух категориях стала компания KIA.

 

Партнерский материал

Корейского автопроизводителя вывели в лидеры результаты интернет-опроса. Автолюбители отдали компании победу сразу в двух классах: среди полноразмерных кроссоверов первое место занял мощный внедорожник Kia Mohave, а в разряде компактных моноприводных кроссоверов не было равных свежей модели для города Kia Soul.

По словам управляющего директора Kia Russia & CIS А.Мигаля, для компании особенно важна высокая оценка самых главных судей – владельцев автомобилей. С учетом высокой конкуренции в сегменте кроссоверов на российском рынке, победа сразу в двух категориях стала по-настоящему радостным событием. Отдельную благодарность жюри представитель бренда выразил за признание достоинств рамного внедорожника Kia Mohave и отметил, что крупный кроссовер для России – больше, чем внедорожник: статусный автомобиль подчеркивает ранг владельца.

Kia Mohave, получивший премию в номинации «Полноразмерные кроссоверы», в прошлом году пережил смену поколений, сделавшую его одной из наиболее интересных моделей среди аналогов. В нашу страну Mohave поставляют с тяговитым турбодизелем V6 CRDi на 3,0 л и 249 л.с., в комплексе с 8-диапазонной гидромеханической АКПП и возможностью подключения полного привода. Классические достоинства рамных внедорожников в нем дополнены стильным дизайном, проработанной эргономикой интерьера и продвинутым оснащением. А в прошлом месяце в салонах дилеров появилась топовая модификация модели с шестиместным салоном.

Kia Soul, одержавший победу в классе компактных моноприводных кроссоверов, выделяется броской внешностью. Городской автомобиль 2022 модельного года, поступивший в продажу с 17 сентября, вторым после Cerato вышел с новым логотипом бренда. В автоцентрах Soul доступен с тремя бензиновыми силовыми установками: безнаддувными двигателями 1,6 MPI на 123 л.с. с 6-скоростными МКП и АКП, двухлитровым MPI на 150 л.с. с 6-ступенчатой АКП, а для специальной комплектации GT Line предусмотрен турбомотор 1,6 T-GDI мощностью 200 л.с. в тандеме с семидиапазонной роботизированной трансмиссией 7DST и сдвоенным сцеплением.

Награда «Внедорожник года» – премия автожурналистов России, которую вручают с 2005 года. Это первая в нашей стране профессиональная оценка достижений на стремительно растущем сегменте рынка – среди кроссоверов и внедорожников. В каждой группе есть лауреаты в полноразмерной, среднеразмерной и компактной категориях, которые определяются по габаритам моделей и размерам колесной базы.

Напомним, что в текущем году модели Kia удостоились рекордного набора титулов «Автомобиль года в России». Kia Carnival, минивэн в облике кроссовера (по терминологии Kia – кроссвэн), стал лучшим среди минивэнов, представительский седан К5 не оставил шансов конкурентам в бизнес-классе, а вседорожник Sorento получил признание как лучший средний внедорожник. Прошлогодний успех повторил победитель номинации «Компактные внедорожники» кроссовер Kia Seltos, а миниатюрный хэтчбек Picanto стал шестикратным чемпионом в разряде «Городские автомобили». Кроме того, корейская компания бренд в первый раз стала лауреатом в категории «Любимая марка в массовом сегменте».

Подробнее познакомиться с описанием и характеристиками автомобилей KIA можно на сайте

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