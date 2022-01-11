Внедорожник Isuzu MU-X скоро стартует в России: конкурент Pajero Sport приедет с дизелем

На нашем рынке вездеход предложат с тем же трехлитровым двигателем, что и родственный пикап. А еще у грядущей новинки окажется богатое оснащение.

Прошлой осенью российское подразделение Isuzu объявило о трансформации своего бизнеса: у нас будут продавать не только коммерческий транспорт, но и пассажирский внедорожник MU-X. Теперь же в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель.

Напомним, Isuzu MU-X актуальной генерации дебютировал в 2020-м, он создан на базе рамного пикапа Isuzu D-Max (тот сменил поколение еще в 2019-м). При этом у семиместного внедорожника задний мост с пружинами, тогда как у грузовика рессоры. По своим габаритам MU-X близок Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: длина модели Isuzu равна 4850 мм, расстояние между осями – 2855 мм. Дорожный просвет нашего вездехода в ОТТС не указан, но он, скорее всего, такой же, как в других странах, то есть 230 или 235 мм (в зависимости от версии). Для сравнения, паспортный дорожный просвет российского Pajero Sport составляет 218 мм, Fortuner – 225 мм.

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Как и предполагалось, в России Isuzu MU-X будет доступен с тем же мотором, что и родственный пикап: речь идет о турбодизеле 4JJ3 3.0 мощностью 190 л.с. Но если грузовик можно приобрести с «механикой», то пассажирский внедорожник у нас предложат исключительно с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод у российского MU-X только полный, хотя на остальных рынках модель бывает заднеприводной.



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Для нашего внедорожника предусмотрены: 17-, 18- или 20-дюймовые колеса, система контроля устойчивости, блокировка заднего дифференциала, климат-контроль, подогрев кресел, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система, системы автоторможения, помощи при подъеме/спуске, предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, помощи при парковке и мониторинга «слепых» зон.



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В РФ Isuzu MU-X будут поставлять с таиландского завода (как и пикап D-Max). Что же касается сроков начала продаж, то ранее в местном офисе марки заявили о первом квартале 2022 года. На официальном российском сайте Isuzu внедорожника еще нет, зато в соцсетях 31 декабря появился тизер с обещанием «Скоро в России». Ну и добавим, что родственный пикап Isuzu D-Max сегодня по прайсу стоит от 2 925 000 рублей.

