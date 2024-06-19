Внедорожник Tank 500 Blacktrail с более мощным мотором: объявлена цена

Новое исполнение «пятисотого» отличилось не только увеличенной мощностью, но и черным декором. Такая комплектация оказалась самой дорогой в линейке модели.

Версию Blacktrail для рамного внедорожника Tank 500 (бренд Тэнк принадлежит компании Great Wall Motor) в России анонсировали на прошлой неделе. А теперь местное подразделение марки объявило цену, дилеры начали принимать заказы. Также сообщается, что с июля новую комплектацию можно будет приобрести и онлайн – в мобильном приложении GWM Store.

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Как несложно догадаться по названию, главная внешняя особенность Tank 500 Blacktrail – черный декор вместо хромированного. В этом цвете выполнены радиаторная решетка (решетка, кстати, от гибрида Tank 500 Urban), накладки на бамперах, окантовка стекол, кофр для запасного колеса и 19-дюймовые колеса. Впрочем, яркий акцент все же есть – красные тормозные суппорты. Новинка доступна с пятиместным салоном.



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Tank 500 Blacktrail оснащен тем же бензиновым битурбированным мотором V6 3.0, что и «пятисотый» в версиях Adventure и Premium, однако для «почерневшего» вездехода отдачу двигателя увеличили с 299 до 354 л.с. (крутящий момент не изменился – 500 Нм). Кроме того, Tank 500 Blacktrail получил дополнительный топливный бак объемом 53 литра (основной – 80 л), так что новая версия может проехать без дозаправки 1100 км. Все перечисленные исполнения имеют девятиступенчатый автомат и полный привод. Заявлено, что первую «сотню» Tank 500 Blacktrail наберет за 8,8 секунды, тогда как паспортный показатель внедорожника с 299-сильным мотором составляет 9,6 секунды.



Список оборудования Blacktrail идентичен версии Premium. В него, в частности, входят боковые подножки с электроприводом, вентиляция и массажер всех кресел, беспроводная зарядка для пассажиров второго ряда (встроена в центральный подлокотник). Все «пятисотые» по умолчанию имеют виртуальную приборку и мультимедиа-систему, подогрев сидений, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения.



Цена Tank 500 Blacktrail – 7 699 000 рублей (здесь и далее – без учета акций). Таким образом, «черный» внедорожник оказался самым дорогим в гамме: остальные версии «пятисотки» 2024 года выпуска обойдутся в 6 499 000 – 7 099 000 рублей.