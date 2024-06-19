Новинки ×
  • Внедорожник Tank 500 Blacktrail с более мощным мотором: объявлена цена

Внедорожник Tank 500 Blacktrail с более мощным мотором: объявлена цена

19.06.2024 62 0 0

Новое исполнение «пятисотого» отличилось не только увеличенной мощностью, но и черным декором. Такая комплектация оказалась самой дорогой в линейке модели.

Версию Blacktrail для рамного внедорожника Tank 500 (бренд Тэнк принадлежит компании Great Wall Motor) в России анонсировали на прошлой неделе. А теперь местное подразделение марки объявило цену, дилеры начали принимать заказы. Также сообщается, что с июля новую комплектацию можно будет приобрести и онлайн – в мобильном приложении GWM Store.

1 / 2
2 / 2

Как несложно догадаться по названию, главная внешняя особенность Tank 500 Blacktrail – черный декор вместо хромированного. В этом цвете выполнены радиаторная решетка (решетка, кстати, от гибрида Tank 500 Urban), накладки на бамперах, окантовка стекол, кофр для запасного колеса и 19-дюймовые колеса. Впрочем, яркий акцент все же есть – красные тормозные суппорты. Новинка доступна с пятиместным салоном.

1 / 2
2 / 2

Tank 500 Blacktrail оснащен тем же бензиновым битурбированным мотором V6 3.0, что и «пятисотый» в версиях Adventure и Premium, однако для «почерневшего» вездехода отдачу двигателя увеличили с 299 до 354 л.с. (крутящий момент не изменился – 500 Нм). Кроме того, Tank 500 Blacktrail получил дополнительный топливный бак объемом 53 литра (основной – 80 л), так что новая версия может проехать без дозаправки 1100 км. Все перечисленные исполнения имеют девятиступенчатый автомат и полный привод. Заявлено, что первую «сотню» Tank 500 Blacktrail наберет за 8,8 секунды, тогда как паспортный показатель внедорожника с 299-сильным мотором составляет 9,6 секунды.

Список оборудования Blacktrail идентичен версии Premium. В него, в частности, входят боковые подножки с электроприводом, вентиляция и массажер всех кресел, беспроводная зарядка для пассажиров второго ряда (встроена в центральный подлокотник). Все «пятисотые» по умолчанию имеют виртуальную приборку и мультимедиа-систему, подогрев сидений, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения.

Цена Tank 500 Blacktrail – 7 699 000 рублей (здесь и далее – без учета акций). Таким образом, «черный» внедорожник оказался самым дорогим в гамме: остальные версии «пятисотки» 2024 года выпуска обойдутся в 6 499 000 – 7 099 000 рублей.

внедорожник Россия Китай авторынок новинки Tank Tank 500

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы ПДД для таксистов: какие знаки и правила могут не соблюдать водители такси Мы уже рассказывали вам о том, что у маршрутного транспорта есть свои особенности ПДД: автобус может проигнорировать «кирпич» или проехать прямо там, где другие обязаны повернуть. Однако не... 347 0 0 17.06.2024
Статьи / Седан Audi A6 и компания: выбираем седан Е-класса от 3 до 13 миллионов рублей Раньше все было просто: у покупателей автомобилей сегмента Е был выбор между BMW 5 серии, Mercedes E-class и Audi A6. Для эстетов существовал Jaguar XF, для любителей «настоящего японского к... 3122 1 0 16.06.2024
Статьи / История Внешность от дизайнера Bentley и дизельная спортверсия: история успеха Skoda Fabia I Городские хэтчбеки В-класса – сверхпопулярный некогда сегмент, который в наше время уступил рынок кроссоверам. А ведь 20 лет назад в этом классе была настоящая «битва титанов», в которой при... 1567 6 3 15.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 95085 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15979 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13119 20 172 14.03.2024
Change privacy settings