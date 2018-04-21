Внешность седана Mercedes-Benz A-Class рассекречена перед дебютом

Уже на следующей неделе открывается масштабный автосалон в Пекине, где будет представлено немалое количество новинок не только местных, но и европейских брендов, которые предложат модели, созданные для рынка КНР. Одной из таких моделей станет седан Mercedes-Benz A-Class с длинной колёсной базой.

Изображение новинки оказалась в распоряжении издания CarNewsChina, которое частенько радует нас такими поводами. Спереди новинка практически полностью повторяет хэтчбек A-Class нового поколения, представленный текущей весной в рамках мероприятия в Амстердаме, да и от представленного годом ранее концепт-кара Concept A новинка отличается несущественно.

Строиться A-Class в новом кузове будет на базе платформы MFA2, которая содержит в себе алюминий и высокопрочную сталь, благодаря чему усиливается жёсткость кузова. Также она предусматривает установку широкой гаммы силовых агрегатов. На базе этой же платформы строятся и другие новинки марки – модели CLA, GLA, GLB, B-Class.

О гамме силовых установок пока официальной информации нет, но соплатформенный хэтчбек оснащается бензиновой турбированной «четвёркой» объёмом 1,3 литра, развивающей 163 лошадиные силы. Этот мотор создавался в тесной кооперации с Renault и имеет в своём активе систему деактивации цилиндров. Работает двигатель с двухдисковым «роботом» на семь скоростей. Расход топлива у версии с кузовом типа хэтчбек составляет 5,1 литра топлива на «сотню». Также новинка должна получить двухлитровую турбированную «четвёрку» на 224 силы, а также полуторалитровый турбодизель на 116 лошадиных сил. В будущем немцы представят заряженные модификации AMG A35 и A45 с приводом на все колёса, которые получат форсированные двухлитровые моторы с отдачей вплоть до 400 лошадиных сил. Стоит ожидать и гибридную версию, которая сможет на электротяге преодолевать не менее 50 километров пути.

1 / 2 На фото: концепт-кар Mercedes-Benz Concept A 2 / 2 На фото: концепт-кар Mercedes-Benz Concept A

Производиться новинка будет на совместном предприятии Beijing-Benz. Среди потенциальных конкурентов стоит отметить Audi A3 Sedan и BMW 1 Series.

Ранее портал Колёса.ру публиковал российские цены нового Mercedes-Benz A-Class.