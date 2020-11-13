Водителей могут допустить до «выделенок» по ночам и в случаях объезда препятствия

Организацией движения транспорта в РФ занимаются владельцы дорог, их роль чаще всего исполняют местные власти. Так что именно они решают, где и какие повесить дорожные знаки, а где установить ограничения: сюда же относятся и выделенные полосы, предназначенные для движения общественного транспорта. Согласно ПДД, по таким участкам дорог разрешено передвигаться рейсовым и школьным автобусам, троллейбусам, такси, а также велосипедистам.



Другие водители имеют право заезжать на эти полосы только для поворота, либо для посадки и высадки пассажиров, причём для этого нужно использовать прерывистые линии разметки. Во многих крупных мегаполисах над такими полосами установлены дорожные камеры, которые ловят нарушителей. Размер взыскания для большинства россиян составляет 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге придётся заплатить 3 тыс. рублей (на эти нарушения распространяется 50-процентная скидка в случае уплаты в 20-дневный срок с момента появления постановления).

Сейчас депутаты предлагают не наказывать водителей, которым понадобилось заехать на выделенную полосу, к примеру, для того, чтобы объехать препятствие. Кроме того, они предлагают разрешить автомобилистам использовать эти участки дорог, отмеченные разметкой в виде литеры «А» ночью, когда общественный транспорт уже не ходит, а значит, и помешать ему «обычные» автомобили не могут.



По словам Ярослава Нилова, одного из авторов законопроекта, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выделенные полосы не должны «работать» круглосуточно: ограничение на въезд следует устанавливать только в то время суток, когда по ним передвигаются рейсовые автобусы, троллейбусы и т.д. Он добавил, что такая схема действует в ряде других стран. Для этого, вероятно, будет достаточно перепрограммировать комплексы фиксации нарушений ПДД.

Соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен в Белый дом (для представления официального отзыва). Затем документ планируется отдать на рассмотрение в Госдуму. Стоит отметить, что подобные предложения звучат далеко не впервые, ранее уже предлагалось закрепить эту норму (которая касается проезда по «выделенкам» по ночам) в ПДД. Но дело в том, что правила утверждаются постановлением кабмина, депутаты самостоятельно менять их не могут, так что путь одобрения предложенных изменений может оказаться долгим.



Также депутаты ранее предлагали изменить статью 12.17 КоАП РФ: они выступали за добавление в неё примечания: «Водитель не привлекается к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи, в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также проведения в полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия».

Напомним, периодически власти продолжают обсуждать варианты льгот для российских владельцев электрокаров: таким образом они хотят увеличить спрос на «зелёные» автомобили в стране. Одной из таких «льгот» может стать допуск этого транспорта на выделенные для общественного транспорта полосы.

