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Водителей в России всё-таки хотят поделить на любителей и профессионалов

01.12.2021 171 0 0

Тем, кто не планирует использовать свои приобретённые навыки вождения в коммерческих целях, получить права будет проще.

 

Нынешние нормы предполагают, что все выпускники автошкол – вне зависимости от категории водительских прав, на которую они учились – получают свидетельство о профессии водителя. С этим положением дел не согласны в Минтрансе РФ: ещё в 2019 году был разработан законопроект, согласно которому всех кандидатов в водители необходимо делить на будущих «любителей», то есть тех, кто планирует использовать машину в личных целях, и, соответственно, «профессионалов», то есть тех, кто намерен заниматься перевозками грузов или пассажиров.

В ведомстве предполагали изменить процесс подготовки будущих водителей таким образом, чтобы гражданам, которые не планируют использовать автотранспорт в коммерческих целях, стало проще получить права, а для будущих коммерческих перевозчиков требования хотели, наоборот, повысить.

Ранее против этой инициативы Минтранса высказались многие, в том числе представители ГИБДД и Министерства экономического развития РФ. В большинстве своём, те, кто выступал против предложения, считали, что в результате таких изменений качество обучения кандидатов в водители снизится. Это в свою очередь могло привести к росту аварийности на дорогах страны.

Несмотря на негативную оценку, которую проект получил ранее, теперь о документе снова вспомнили: как сообщает «Коммерсант», обсуждение инициативы намерены возродить представители образовательного сообщества, заручившиеся поддержкой Общественной палаты РФ. По мнению участников образовательного рынка, соответствующие поправки в программы автошкол всё-таки нужны.

Они объясняют необходимость принятия поправок тем, что за последние годы уровень квалификации водителей, работающих по найму, ощутимо снизился. На этом, в частности, настаивает Елена Зайцева, президент Национального союза ассоциаций автошкол. Она называет уровень «катастрофически низким» и отмечает, что нередко автопредприятиям приходится доучивать водителей-мигрантов: без опыта вождения насчитывается около 20% водителей, получающих права категории D, и примерно 65% – категории C.

Глава НСАА также рассказала, что ассоциация подготовила собственный законопроект, взяв за основу инициативу Минтранса. Согласно этому документу, желающие получить «грузовую» или «автобусную» квалификационную категорию будут обязаны иметь опыт управления легковым автомобилем. Совсем без опыта вождения ТС категории B их не допустят до обучения на категории С или D.

В законопроекте указано, что тем, кто планирует открыть в правах «коммерческую» категорию, придётся пройти углубленное профессиональное обучение. Отметим, в НСАА, по сути, не планируют упрощать программу для тех, кого отнесут к «автомобилистам-любителям». Для них предлагается только исключить конкретные блоки вопросов теоретической подготовки, связанные, к примеру, с оформлением путевого листа. Предложения уже направили в различные ведомства для обсуждения и оценки.

Россия авто и общество законы

 

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