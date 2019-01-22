Водители, сбежавшие с места серьёзной аварии, сядут на более долгий срок

В законопроекте, на котором настаивает Конституционный суд, речь идёт о тех ДТП, в которых погибли или пострадали люди.

Действующие нормы позволяют пьяным водителям, которые стали виновниками аварий и скрылись, избежать усиленной ответственности. Речь идёт о серьёзных ДТП, то есть тех, в которых лишились жизни или были серьёзно травмированы люди. Дело в том, что сейчас для нетрезвых автомобилистов, оставшихся на месте происшествия, предусмотрено более суровое наказание, чем для сбежавших и явившихся с повинной после того, как они уже успели протрезветь.

На это ещё в апреле 2018 года указал Конституционный суд РФ после рассмотрения дела водителя из Иваново, который стал виновником ДТП с несколькими погибшими, скрылся с места происшествия и признался только через год, когда никакую проверку на состояние опьянения провести, конечно, было нельзя. Доказать факт содержания алкоголя в крови по косвенным уликам обвинению не удалось.

В итоге был поднят вопрос о том, что надо приравнять сбежавших виновников ДТП к нетрезвым. Однако суд этого сделать не позволил, хотя и признал наличие правового пробела. Было решено приравнять не одних водителей к другим, а сделать одинаковым для них наказание. По мнению МВД, водители, покидающие место аварии, скорее всего, пытаются скрыть факт опьянения. Так был создан законопроект (поправки в статью 264 Уголовного кодекса), который комитет Госдумы по госстроительству сегодня, 22 января 2019-го, рассмотрел и рекомендовал к принятию.

Документ разработали в Министерстве внутренних дел РФ. Он предполагает наказание в виде лишения свободы на 4-9 лет для виновников, скрывшихся с места ДТП, в которых погибло 2 или более участников. В случае серьёзных травм пострадавших срок заключения не превысит 4 лет.

Сейчас наказание для сбежавших виновников ДТП с тяжкими последствиями есть в УК, но оно менее строгое. На сегодняшний день тем, кто оставил на дороге серьёзно раненых, грозит не более двух лет тюремного срока. Если же люди погибли (2 и более), то такого водителя лишат свободы на 3-7 лет.

По данным «Коммерсанта», за первую половину прошлого года в РФ осудили примерно 2,7 тыс. водителей, которые стали виновниками аварий с серьёзно ранеными. Ещё около 1,7 тыс. получили наказание за ДТП с одним погибшим и 283 человека – с двумя или более погибшими.

За время работы над проектом МВД его изменило. Раньше планировалось, что тех, кто сбежал с места ДТП, а потом (в будущем) попался пьяным за рулём, накажут сразу по УК. Но в Минюсте напомнили, что хоть наказания за оставление места аварии и «нетрезвое ДТП» и станут одинаковыми, сами преступления останутся разными. Это значит, что в таких случаях продолжат применять наказание по КоАП – лишение прав на срок 1,5-2 года и штраф в размере 30 000 рублей.

Ранее стало известно об инициативе депутатов: вернуть альтернативное наказание за оставление места ДТП – штраф в размере 5 000 рублей. Этот вариант применялся до 2007 года, затем было принято решение ужесточить наказание. В итоге остались только административный арест на срок до 15 суток и лишение прав, причём минимальный и максимальный сроки увеличили на полгода (сейчас они составляют 1-1,5 лет).