Водородный мотоцикл Segway Apex H2: «патроны» вместо заправки, производство в 2023 году

Американская компания Segway известна в первую очередь своими двухколёсными самобалансирующимися электрическими транспортными средствами, на которых нужно передвигаться стоя, держась за качающийся руль. Сегвеи поступили в продажу в начале этого века и с тех пор у них появилось немало подражателей и просто подделок, а название компании стало нарицательным, то есть «сегвеями» теперь зовут все подобные аппараты.

Персональная мода на Сегвеи давно прошла, сейчас куда более популярны электрические самокаты, но Сегвеи прочно заняли нишу в корпоративном сегменте, как внутриофисный и складской транспорт. Сама компания Segway была в 2015 году поглощена китайским конкурентом Ninebot и сейчас объединённая компания Segway-Ninebot производит огромную номенклатуру лёгкой электрической техники: коляски, самокаты, велосипеды, скутеры, моноколёса, квадроциклы, карты, автономные роботы и, собственно, Сегвеи.



В 2019 году Segway-Ninebot решила вторгнуться в сегмент электрических мотоциклов и представила прототип спортбайка Apex, но серийным он так и не стал, а вот его переосмысленная водородная версия Apex H2 — станет, о чём и сообщил на днях китайский сайт производителя. Выпуск планируется начать в 2023 году, и уже даже объявлена цена — от 69 999 юаней (832 тысячи рублей в переводе по текущему курсу), что, прямо скажем, почти даром с учётом дороговизны водородных силовых установок.



Технических деталей пока немного. Байк на картинках выглядит эффектно, имеет одностороннюю маятниковую подвеску обоих колёс, отчего с правой стороны его корпус кажется парящим в воздухе. Заявленная мощность — 60 кВт (82 л.с.), но непонятно, чего именно — электромотора или электрохимического генератора. Неизвестно, есть ли буферная АКБ. По идее, должна быть, чтобы электричество при рекуперативном торможении не пропадало даром. До 100 км/ч Segway Apex H2 сможет разгоняться менее чем за 4 с, максимальная скорость — 150 км/ч.



Самое интересное — это заправка. Разработчики прекрасно понимают, что инфраструктура водородных АЗС вряд ли в ближайшие годы сильно разовьётся, а потому предлагает покупать водород в виде небольших баллонов, напоминающих по форме снаряд или термос, и менять эти баллоны в любое время и в любом месте. То есть можно набить гараж этими снарядами и надеяться, что он не взлетит на воздух. Хочется верить, что Segway продумает все аспекты безопасности и защиту от дурака. Какова дальность хода у полностью заряженного Apex H2, компания пока не сообщает.



Если бы водородный мотоцикл анонсировал какой-нибудь безвестный стартап, мы бы не обратили на него внимание, но Segway — марка с репутацией, так что будет интересно последить, что в итоге у неё из этой затеи получится.

