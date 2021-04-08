Водородные авто ×
  • Водородный мотоцикл Segway Apex H2: «патроны» вместо заправки, производство в 2023 году

Водородный мотоцикл Segway Apex H2: «патроны» вместо заправки, производство в 2023 году

08.04.2021 135 0 0

Компания Segway продолжает расширять ассортимент необычных средств индивидуальной мобильности и анонсировала водородный мотоцикл Apex H2, который в теории будет легче и манёвреннее батарейных аналогов.

 

Американская компания Segway известна в первую очередь своими двухколёсными самобалансирующимися электрическими транспортными средствами, на которых нужно передвигаться стоя, держась за качающийся руль. Сегвеи поступили в продажу в начале этого века и с тех пор у них появилось немало подражателей и просто подделок, а название компании стало нарицательным, то есть «сегвеями» теперь зовут все подобные аппараты.

Персональная мода на Сегвеи давно прошла, сейчас куда более популярны электрические самокаты, но Сегвеи прочно заняли нишу в корпоративном сегменте, как внутриофисный и складской транспорт. Сама компания Segway была в 2015 году поглощена китайским конкурентом Ninebot и сейчас объединённая компания Segway-Ninebot производит огромную номенклатуру лёгкой электрической техники: коляски, самокаты, велосипеды, скутеры, моноколёса, квадроциклы, карты, автономные роботы и, собственно, Сегвеи.

В 2019 году Segway-Ninebot решила вторгнуться в сегмент электрических мотоциклов и представила прототип спортбайка Apex, но серийным он так и не стал, а вот его переосмысленная водородная версия Apex H2 — станет, о чём и сообщил на днях китайский сайт производителя. Выпуск планируется начать в 2023 году, и уже даже объявлена цена — от 69 999 юаней (832 тысячи рублей в переводе по текущему курсу), что, прямо скажем, почти даром с учётом дороговизны водородных силовых установок.

Технических деталей пока немного. Байк на картинках выглядит эффектно, имеет одностороннюю маятниковую подвеску обоих колёс, отчего с правой стороны его корпус кажется парящим в воздухе. Заявленная мощность — 60 кВт (82 л.с.), но непонятно, чего именно — электромотора или электрохимического генератора. Неизвестно, есть ли буферная АКБ. По идее, должна быть, чтобы электричество при рекуперативном торможении не пропадало даром. До 100 км/ч Segway Apex H2 сможет разгоняться менее чем за 4 с, максимальная скорость — 150 км/ч.

Самое интересное — это заправка. Разработчики прекрасно понимают, что инфраструктура водородных АЗС вряд ли в ближайшие годы сильно разовьётся, а потому предлагает покупать водород в виде небольших баллонов, напоминающих по форме снаряд или термос, и менять эти баллоны в любое время и в любом месте. То есть можно набить гараж этими снарядами и надеяться, что он не взлетит на воздух. Хочется верить, что Segway продумает все аспекты безопасности и защиту от дурака. Какова дальность хода у полностью заряженного Apex H2, компания пока не сообщает.

Если бы водородный мотоцикл анонсировал какой-нибудь безвестный стартап, мы бы не обратили на него внимание, но Segway — марка с репутацией, так что будет интересно последить, что в итоге у неё из этой затеи получится.

мотоциклы новинки водородные авто Segway

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Fiat Albea, Mercedes W124 и даже Lada Xray: что собирают в КНДР на странном заводе Пхёнва Мы уже рассказывали о двух автомобильных заводах Северной Кореи – Sungri, где до сих пор (возможно) выпускают ГАЗ-51 и Pyongsang, где делают собственные версии ГАЗ-69, а также разнообразны... 1379 0 2 08.04.2021
Статьи / Авто с пробегом Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: окраска на века, много ржи снизу и простая электрика Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотрет... 2169 1 1 07.04.2021
Статьи / Авто недели Машина хорошая, но моторов не подвезли: стоит ли покупать Lexus IS III за 2 миллиона рублей Даже у Toyota и Lexus есть модели не только сверхпопулярные, но и нишевые. Если за покупателями Camry или Lexus RX гоняться не надо, то, например, Lexus ES оставался в тени кроссоверов. Но е... 2626 1 2 06.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 147770 34 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 123351 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 79610 30 22 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings