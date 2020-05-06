Volkswagen Arteon: свежие фото универсала и обновки для лифтбека

О том, что Arteon превратят в универсал, стало известно еще в 2018-м, то есть спустя год после премьеры лифтбека. Первые кадры «сарая» выложили в Сеть в начале 2020-го, их сделали в Китае, на заводе СП Volkswagen и FAW. Теперь универсал поймали на дорогах Поднебесной, свежие фото опубликованы на форуме местного издания Autohome. Напомним, в КНР лифтбек зовется Volkswagen CC, а грузопассажирскому варианту там наверняка присвоят какую-нибудь звучную приставку.

На новых снимках запечатлен универсал и в камуфляже, и без оного, но в обоих случаях фотошпионы застукали кросс-версию, ее особенности – неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова вкупе с хромированными деталями, плюс рейлинги на крыше. Между тем ранее «сарай» засветился и в Европе, так вот у «старосветского» варианта не было ни рейлингов, ни черного пластика. Впрочем, европейцам тоже наверняка предложат кросс-универсал (но вряд ли с большим количеством блестящих вставок, это чисто китайская «фишка»), в Поднебесной же появление базовой «пятидверки» пока под вопросом – такую машину там еще не ловили.



В Китае универсал, вероятно, оснащается тем же двигателем, что и лифтбек Volkswagen CC: это бензиновая «турбочетверка» 2.0 TSI серии EA888 мощностью 186 или 220 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В отличие от глобального Arteon, доступного с полным приводом 4Motion, китайский Volkswagen CC бывает только переднеприводным, так что и универсал там вряд ли получит версию с 4WD. На европейском рынке лифтбек сегодня представлен с бензиновой «четверкой» 2.0 TSI (190 или 272 л.с.) и дизелем 2.0 TDI (150, 190 или 240 л.с.), оба сочетаются с 7DSG.



Лифтбек Volkswagen Arteon, он же Volkswagen CC в Китае. Фото: chejiahao.autohome.com.cn

Также на форуме Autohome обнаружились снимки обклеенного маскировочной пленкой Volkswagen CC. Судя по всему, вместе с универсалом марка представит и рестайлинговый лифтбек – у него как минимум поменяют бамперы. Кроме того, еще в апреле на трассе Нюрбургринг сфотографировали «заряженный» лифтбек Arteon R с агрессивным обвесом. Пока неизвестно, какой мотор достался такой «пятидверке». Не исключено, что Arteon R получил 333-сильную «турбочетверку» 2.0 от «горячего» Golf R. Но есть и другая версия – лифтбеку могли отрядить битурбированный VR6 3.0 с отдачей в 400 л.с. (или больше).



Дореформенный лифтбек Volkswagen Arteon с пакетом R Line 1 / 3 Дореформенный лифтбек Volkswagen Arteon с пакетом R Line 2 / 3 Дореформенный лифтбек Volkswagen Arteon с пакетом R Line 3 / 3

Универсал, обновленный лифтбек и «заряженную» модификацию R, скорее всего, представят уже в этом году. В России пока планируют продавать только стандартный лифтбек, причем в дореформенном виде: модель уже сертифицировали, на наш рынок она должна выйти до конца 2020-го.

