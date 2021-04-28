Volkswagen Golf стартует в России: только две версии, пока дороже Audi A3

О том, что «восьмой» Гольф появится в России, было объявлено под конец прошлого года, теперь же местные дилеры Volkswagen открыли прием заказов. Напомним, когда-то хэтч расходился по РФ тиражом свыше 10 000 экземпляров, но потом случился обвал рубля, цены на импортную модель выросли, продажи, напротив, поползли вниз. В 2016-м поставки «седьмого» VW Golf прекратились (в том году реализовали лишь 398 машин), вернулся он в 2018-м – в обновленном виде и в статусе имиджевого автомобиля. Окончательно продажи предыдущего хэтча у нас свернули в 2019-м, ведь в том же году дебютировала новая «пятидверка». К слову, всего после камбэка модель седьмой генерации обрела в России 1405 владельцев. Свежий хэтчбек к нам все так же поставляют из Германии, нишевым он быть не перестал.

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Итак, VW Golf восьмого поколения в РФ доступен в двух дорогих версиях: Exclusive и «заряженной» GTI. Под капотом первой установлена бензиновая 150-сильная «турбочетверка» 1.4 TSI, двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Golf GTI оснащен турбомотором 2.0 TSI мощностью 245 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой DSG, у такого хэтча также имеются электронноуправляемая блокировка дифференциала, увеличенные тормозные диски и тормозные суппорты (окрашены в красный). А вот привод у обоих вариантов только передний. Golf Exclusive первую «сотню» наберет за 8,5 секунды, максимальная скорость – 216 км/ч. Показатели для GTI — 6,4 секунды и 250 км/ч.



В списке стандартного оборудования обеих версий значатся: матричные светодиодные фары IQ.Light, 17-дюймовые колеса, подогрев руля и всех сидений, мультимедийная система с экраном диагональю 8,25 дюйма, виртуальная приборка (10”), трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, электромеханический стояночный тормоз (у GTI – с AutoHold), система мониторинга «слепых» зон и многоцветная атмосферная подсветка салона. Golf Exclusive – это еще кресло водителя с электроприводом и массажером, парковочный ассистент. У «заряженного» хэтча спортивные передние сиденья, металлические накладки на педалях и система выбора режима движения.



Volkswagen Golf GTI 1 / 3 Volkswagen Golf GTI 2 / 3 Volkswagen Golf GTI 3 / 3

Новый VW Golf Exclusive стоит 2 558 000 рублей, цена Golf GTI – 3 090 000 рублей. Бесплатным будет только белый цвет кузова, за остальные придется доплачивать (8000 – 44 000 рублей). Есть и дополнительное оборудование. Так, за 127 500 рублей можно заказать пакет «Навигация», в который входят мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном, голосовым управлением и беспроводным интерфейсом для подключения мобильника, аудиосистема Harman Kardon (некоторые опции доступны и по отдельности). Панорамный люк обойдется в 69 900 рублей, за проекционный дисплей нужно выложить 43 100 рублей (но только в сочетании с «Навигацией» или мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином), 18-дюймовые колеса для GTI стоят 26 100 рублей.



Между тем пару недель назад Audi назвала российские цены на семейство A3 нового поколения. Так вот родственный Гольфу хэтч A3 Sportback со 150-сильным мотором пока дешевле – от 2 490 000 рублей. «Пока» — потому что дилеры Audi на данный момент принимают заявки только на «приветственную» серию, то есть остальные – регулярные – комплектации все же могут оказаться дороже. Базовый хэтчбек Mercedes-Benz A-Class сегодня стоит от 2 560 000 рублей а если брать не из «премиума», то, например, Kia Ceed со 140-сильным турбомотором 1.4 стоит от 1 759 900 рублей (с базовым «атмосферником» 1.6 – от 1 394 900 рублей).