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  • Volkswagen ID.3 GTX переименован в ID.3 GTI после рестайлинга. Техника не изменилась

Volkswagen ID.3 GTX переименован в ID.3 GTI после рестайлинга. Техника не изменилась

16.09.2026 611 0 0
Volkswagen ID.3 GTX переименован в ID.3 GTI после рестайлинга. Техника не изменилась

Компания Volkswagen представила электрический хот-хэтч ID.3 GTI, который стал самой мощной GTI-моделью в истории немецкой марки.

Компактный электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 на платформе MEB выпускается с 2019 года, весной 2023 года он пережил первый рестайлинг, весной 2026 года — второй, после второго рестайлинга он стал называться ID.3 Neo. Спортивная версия с приставкой GTX появилась у Volkswagen ID.3 в 2024 году, то есть после первого рестайлинга. Теперь же, после второго рестайлинга, хот-хэтч называется Volkswagen ID.3 GTI.

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Отказ от букв GTX в пользу GTI — чисто маркетинговый трюк, который должен убедить потенциальных покупателей в том, что дух бензиновых хот-хэтчей Volkswagen GTI жив и в электромобилях. Представленный в июне этого года хот-хэтч на базе электрического Volkswagen ID. Polo тоже носит приставку GTI.

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От обычного Volkswagen ID.3 Neo версия GTI отличается более агрессивным дизайном передка с рыбообразной пастью воздухозаборника, красной полосой между фарами и вертикальными светодиодными полосками по углам переднего бампера. Задний бампер обзавёлся новой чёрной глянцевой вставкой с фальшивой вентиляционной решёткой. Ещё одно заметное отличие — новые 20-дюймовые колёсные диски Wörthersee, обутые в спортивные шины шириной 235 мм.

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Особенности салона версии GTI — руль с красной меткой центрального положения на ободе и кнопкой GTI на нижней вертикальной спице. Кнопка GTI активирует наиболее «острый» ездовой режим, который дополняет стандартные ездовые режимы Eco, Comfort, Sport и Individual. Приборный и мультимедийный экраны получили особую графику в стиле GTI, а сиденья — особую обивку с красно-белыми декоративными полосами. На ковриках вышиты логотипы GTI. За доплату предлагаются встроенные массажёры в передних креслах, панорамная стеклянная крыша и 480-ваттная аудиосистема Harman Kardon.

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Единственный электромотор APP550 у Volkswagen ID.3 GTI расположен на задней оси, его максимальная отдача — 240 кВт (326 л.с.) и 545 Нм. Прежде такая отдача была у наиболее мощного Volkswagen ID.3 GTX Performance, а на обычном ID.3 GTX электромотор выдавал 210 кВт (286 л.с.) и 545 Нм. У Volkswagen ID.3 GTI нет 286-сильной версии, то есть 326 л.с. доступны уже в «базе», равно как адаптивные амортизаторы и спортивные настройки шасси. Первую «сотню» Volkswagen ID.3 GTI набирает за 5,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

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Ёмкость 400-вольтовой батареи прежняя — 79 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 601 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 183 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно примерно за полчаса.

В продаже Volkswagen ID.3 GTI появится в первом квартале 2027 года, цена пока не объявлена.

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