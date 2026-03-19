Volkswagen Multivan готовится к обновлению: первое фото

Пассажирский вэн Volkswagen Multivan поколения T7 дел представлен в 2021 году, в его основе лежит модульная платформа MQB. Изначально он дебютировал как plug-in гибрид с системой eHybrid и передним приводом, позже гамму пополнили бензиновые и дизельные модификации, а осенью 2024 года стали известны подробности о новой силовой установке для минивэна, она получила название ﻿ eHybrid 4Motion ﻿ и предполагает наличие полного привода.

Эскиз обновлённого Volkswagen Multivan

В пресс-службе Volkswagen Commercial Vehicles напомнили о том, что Multivan был представлен четыре десятилетия назад и за прошедшее время успел четырежды сменить генерацию. При этом производитель добавил, что автомобиль нынешнего поколения стал самым успешным Multivan за всю историю существования модели: по итогам 2025 года объём продаж вырос на 31%, результат составил 38 700 экземпляров (превысил показатели всех предыдущих лет).

На фото: обновлённый Volkswagen Multivan

Теперь немецкая компания анонсировала «новый этап эволюции» Volkswagen Multivan: ожидается, что посвежевший минивэн дебютирует в конце лета 2026 года. Пока что производитель рассказал о том, какие изменения получит экстерьер модели, а также опубликовал первое фото обновлённого пассажирского вэна.

На фото: актуальный Volkswagen Multivan

Судя по снимку, обновлённый Multivan получит иное оформление передней части: ему досталась светодиодная головная оптика другой формы и с новым рисунком, при этом фары соединены друг с другом планкой со светящейся полоской, а по центру этого элемента располагается крупный логотип бренда. Ниже находится горизонтально вытянутая радиаторная решётка с одной чёрной планкой-разделителем.

По бокам переднего бампера можно увидеть небольшие вертикальные воздуховоды, а в нижнюю часть интегрирован довольно большой воздухозаборник, выполненный из чёрного пластика. В ходе обновления минивэну пересмотрели палитру, при этом впервые для модели стала доступна матовая окраска кузова, предусмотрено и несколько двухцветных вариантов. Ещё в списке обновок числятся пересмотренные 17-, 18- и 19-дюймовые колёсные диски.

На фото: салон актуального Volkswagen Multivan

О других изменениях, которые ждут Volkswagen Multivan, компания расскажет позже. Вероятно, технику они не затронут. Напомним, актуальный минивэн предлагается с тремя вариантами «начинки»: 2,0-литровым дизелем мощностью 150 л.с. (максимальный крутящий момент – 360 Нм), работающим в паре с 7DSG; аналогичного объёма бензиновым двигателем с такой же коробкой, выдающим 204 л.с. и 320 Нм; а также с подключаемой гибридной установкой eHybrid 4Motion.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, эта система включает в себя три мотора. За привод передних колёс отвечает 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI evo2 (177 л.с.) и шестиступенчатая коробка передач DSG DQ400e evo с интегрированным 115-сильным электромотором. Второй электродвигатель мощностью 136 л.с. расположен на задней оси. Максимальная совокупная отдача установки eHybrid 4Motion равна 245 л.с. и 350 Нм. В её состав также входит тяговая батарея ёмкостью 19,7 кВт*ч, при движении только на электротяге запас хода составляет 95 км (по циклу WLTP).

Стоимость обновлённого Volkswagen Multivan станет известна позже. Стартовая цена актуального минивэна на домашнем рынке, в Германии, составляет 56 109 евро, что эквивалентно примерно 5,56 млн рублей по текущему курсу.